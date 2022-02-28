Başkan Erdoğan kabineyi topladı: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı görüşülecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi topladı. Kabine toplantısının en kritik gündemi ise dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı! Bilindiği üzere; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede barış için yoğun diplomasi yürütmüş ve Ukrayna lideri Zelenskiy de müzakere için İstanbul'u da göstermişti. Bugün Beştepe'deki kabine toplantısında, ara buluculuk da dahil olmak üzere yeni atılacak adımlar konuşulacak. Öte yandan; Başkan Erdoğan ekonomideki son gelişmeler ile ilgili de bilgi alacak. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş yapması ve kabine toplantısı kararlarını duyurması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. Kabine toplantısında ele alınacak en önemli konu ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy hem de Vladimir Putin ile bölgede barış için görüşmeler gerçekleştirmişti.Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yapması ve kabine toplantısından çıkacak kararları açıklaması bekleniyor.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ VE MÜZAKERE ÇAĞRISIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak sürekli 'müzakere' çağrısı yapıyor. Dün; Ukrayna lideri Zelensky'nin yapılacak yeni müzakere toplantıları için İstanbul'u önermesi de dikkat çekmişti.Bugün Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısında, Rusya ve Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk da dahil olmak üzere yeni atılacak adımlar konuşulacak. Öte yandan; Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alınacak.Kabine toplantısında Rusya-Ukrayna krizinin dünya ve bölge ekonomisine etkisi ile, Türiye'deki KDV indirimi, fahiş fiyat artışlarına karşı atılacak adımlar ve diğer ekonomik gelişmeler de görüşülecek.