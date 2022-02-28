28 Şubat BUDO Seferleri İptal Mi Edildi? 28 Şubat BUDO İptal Olan Seferler Listesi

28 Şubat BUDO Seferleri İptal Mi?



BUDO Bilet Fiyatları Ne Kadar?



BUDO ile Eminönü Mudanya Arası Kaç Saat?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartlarının etkili olmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Olumsuz hava koşullarının sabah saatlerinden itibaren etkili olması nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.28 Şubat sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava şartlarının etkili olmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Seferlerin iptal edilip edilmeyeceği hakkında yapılacak açıklamalar ilgiyle bekleniyor. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi veyer alıyor. Seyahat planı olan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Mağdur olmamak için arama motorlarına yönelenler BUDO tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip etti. 28 Şubatsoruş için BUDO'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;28.02.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.02.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.02.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.02.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle oldukça merak edilen sorular arasında BUDO bilet fiyatları ne kadar sorusu yer almaktadır. Bursa Deniz Otobüsleri işletmesi tarafından bilet fiyatları hakkında paylaşılan veriler yakından takip ediliyor. İşte BUDO bilet fiyatları;Tam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Öğrenci (6-27) ₺64,00. Kampanya ₺39,00.Gazi-Şehit Yt. ₺54,00. Kampanya ₺39,00.Engelli. ₺54,00. Kampanya ₺39,00.Çocuk. ₺64,00. Kampanya ₺39,00.Basın. ₺64,00. Kampanya ₺39,00.65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.BUDO ile İstanbul Bursa arasındaki ulaşım oldukça kolaylaşıyor. Bursa Deniz Otobüsü tarafından yapılan seferlerin ne kadar sürdüğü de bu nedenle merak ediliyor. En sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bursa Deniz Otobüsü tarafından belirtilenlere göre Eminönü ile Mudanya arası 1 saat 50 dakika sürmektedir.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.