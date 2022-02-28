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28 Şubat BUDO Seferleri İptal Mi Edildi? 28 Şubat BUDO İptal Olan Seferler Listesi

28 Şubat iptal olan BUDO seferleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi sorusu yer aldı. Peki, 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi? 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi edildi? 28 Şubat BUDO seferleri durduruldu mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 28.02.2022 - 09:59 Güncelleme: 28.02.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat BUDO Seferleri İptal Mi Edildi? 28 Şubat BUDO İptal Olan Seferler Listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartlarının etkili olmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi edildi ve 28 Şubat BUDO iptal olan seferler listesi yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Olumsuz hava koşullarının sabah saatlerinden itibaren etkili olması nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

28 Şubat BUDO Seferleri İptal Mi?


28 Şubat sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava şartlarının etkili olmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Seferlerin iptal edilip edilmeyeceği hakkında yapılacak açıklamalar ilgiyle bekleniyor. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi ve 28 Şubat BUDO iptal olan seferler listesi yer alıyor. Seyahat planı olan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Mağdur olmamak için arama motorlarına yönelenler BUDO tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip etti. 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi soruş için BUDO'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;


28.02.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.02.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.02.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.02.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


28 Şubat BUDO Seferleri İptal Mi Edildi? 28 Şubat BUDO İptal Olan Seferler Listesi

BUDO Bilet Fiyatları Ne Kadar?


BUDO bilet fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle oldukça merak edilen sorular arasında BUDO bilet fiyatları ne kadar sorusu yer almaktadır. Bursa Deniz Otobüsleri işletmesi tarafından bilet fiyatları hakkında paylaşılan veriler yakından takip ediliyor. İşte BUDO bilet fiyatları;

Tam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Öğrenci (6-27) ₺64,00. Kampanya ₺39,00.
Gazi-Şehit Yt. ₺54,00. Kampanya ₺39,00.
Engelli. ₺54,00. Kampanya ₺39,00.
Çocuk. ₺64,00. Kampanya ₺39,00.
Basın. ₺64,00. Kampanya ₺39,00.
65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.


28 Şubat BUDO Seferleri İptal Mi Edildi? 28 Şubat BUDO İptal Olan Seferler Listesi

BUDO ile Eminönü Mudanya Arası Kaç Saat?


BUDO ile İstanbul Bursa arasındaki ulaşım oldukça kolaylaşıyor. Bursa Deniz Otobüsü tarafından yapılan seferlerin ne kadar sürdüğü de bu nedenle merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında BUDO ile Eminönü Mudanya arası kaç saat sorusu yer aldı. Bursa Deniz Otobüsü tarafından belirtilenlere göre Eminönü ile Mudanya arası 1 saat 50 dakika sürmektedir.


BUDO seferleri iptal mi edildi ve 28 Şubat BUDO seferleri iptal mi sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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