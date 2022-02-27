  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ? Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri kimler? İşte detaylar...

Ekleme: 27.02.2022 - 15:37 Güncelleme: 27.02.2022 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Saat Kaçta?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta soruları yer alıyor. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Maçta forma giyecek futbolcuların hangileri olduğu tahmin edilmeye çalışılıyor. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman?


Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hakkında detaylar oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta sorusu bulunuyor. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının Nef Stadı’nda oynanacağının belirtilmesiyle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Maçın bu akşam saat 19.00’da oynanacağı belirtildi. Karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray - Çaykur Rizespor Muhtemel İlk 11’Leri


Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı muhtemel ilk 11 ‘leri birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı muhtemel ilk 11’leri yer aldı. Konuyla ilgili olarak tahmin edilen ilk 11’ler şu şekilde;

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem, Gomis

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Dabo, Gedson, Yusuf, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo


Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı Saat Kaçta?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bu akşam oynanacak maçlar arasında yer alan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının yanı sıra diğer liglerde yer alan karşılaşmalar da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 27 Şubat maç takvimi;


13.30 Ümraniyespor-Samsunspor TRT Spor

13.30 Bandırmaspor-Adanaspor TRT Avaz

13.30 Altay-Gaziantep FK beIN Sports 2

13.30 Giresunspor-Göztepe beIN Sports 1

14.30 Torino-Cagliari S Sport 2

16.00 BB Erzurumspor-Ankaragücü TRT Spor

16.00 Villarreal-Espanyol Sport Smart

16.00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor S Sport Plus

16.00 Alanyaspor-Konyaspor beIN Sports 1

17.00 West Ham-Wolverhampton S Sport

17.00 Verona-Venezia S Sport 2

18.15 Sevilla-Real Betis Spor Smart

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor TRT Spor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor beIN Sports 1

20.00 Spezia-Roma S Sport 2

20.30 Real Sociedad-Osasuna Spor Smart

21.00 Benfica-Guimaraes S Sport +

22.45 Lazio-Napoli S Sport 2

23.00 Barcelona-Athletic Bilbao Spor Smart

23.00 Porto-Gil Vicente S Sport +


Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta sorularına cevapları sizler için derledik. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı gibi birçok karşılaşma hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edeblirsiniz.


Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya 'soykırım' davası
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Rusya-Ukrayna savaşı ve 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' açıklaması
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'ya gözdağı, Avrupa'ya ise sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı
CHP’li Canan Kaftancıoğlu kendisiyle çelişti: 2011 yılından paylaşımı ortaya çıktı
Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusları BM'den izole edebiliriz
Rusya Ukrayna savaşı için Vladimir Putin'den şoke eden nükleer talimatı! NATO'dan jet yanıt geldi: ''Bu çok sorumsuz...''
Rusya, Ukrayna'ya ait olan dünyanın en büyük uçağını vurdu
Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik
Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
28 Şubat gerçekleri: Tarihte bir kara leke
Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar
Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu
Başkan Erdoğan Erzurum'daki grup toplantısına telefonla bağlandı! 'Hiç durmak yok, yola devam'
Putin, Savunma Bakanlığına Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müzakerelerin yapılmasından son derece memnunuz
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...