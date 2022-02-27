CHP’li Canan Kaftancıoğlu kendisiyle çelişti: 2011 yılından paylaşımı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 23. Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ölüm yıldönümü sebebiyle anılırken programa katılan isimlerden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 1 Mart 2011 tarihinde yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. CHP’li Kaftancıoğlu 2011 tarihli paylaşımında, “ Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugünde aynı şeyi yaparım gibi” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 23. Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümü sebebiyle anma programı düzenlendi.Programa katılan isimlerden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 1 Mart 2011 tarihinde yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı.CHP'li Kaftancıoğlu 2011 tarihli paylaşımında, " Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugünde aynı şeyi yaparım gibi" ifadelerini kullanıyor.Tepkilere neden olan paylaşımı gün yüzüne çıkarken CHP'li Kaftancıoğlu, Erbakan'ı anma programına katılmasıyla kendisiyle çelişti.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Erbakan'ı anma etkinliğinde aynı karede poz verdi.