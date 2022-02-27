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27 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 27 Şubat Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?

Süper Lig puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 27 Şubat hangi maçlar var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.02.2022 - 11:42 Güncelleme: 27.02.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
27 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 27 Şubat Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?
27 Şubat maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat bugün hangi maçlar var ve 27 Şubat bu akşam hangi maçlar oynanacak soruları yer aldı. Futbolseverler akşam oynanacak maçlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Süper Lig milyonlarca kişi tarafından takip edilirken aynı zamanda Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Avrupa Şampiyonlar Lig maçları da merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. 27 Şubat bugün hangi maçlar var sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


27 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 27 Şubat Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?

27 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?


27 Şubat maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat bugün hangi maçlar var soruları yer aldı. Futbolseverler akşam evde maç keyfi yapmak için araştırmalara başladı. 27 Şubat maç takvimi şu şekilde sıralanabilir;


13.30 Ümraniyespor-Samsunspor TRT Spor

13.30 Bandırmaspor-Adanaspor TRT Avaz

13.30 Altay-Gaziantep FK beIN Sports 2

13.30 Giresunspor-Göztepe beIN Sports 1

14.30 Torino-Cagliari S Sport 2

16.00 BB Erzurumspor-Ankaragücü TRT Spor

16.00 Villarreal-Espanyol Sport Smart

16.00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor S Sport Plus

16.00 Alanyaspor-Konyaspor beIN Sports 1

17.00 West Ham-Wolverhampton S Sport

17.00 Verona-Venezia S Sport 2

18.15 Sevilla-Real Betis Spor Smart

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor TRT Spor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor beIN Sports 1

20.00 Spezia-Roma S Sport 2

20.30 Real Sociedad-Osasuna Spor Smart

21.00 Benfica-Guimaraes S Sport +

22.45 Lazio-Napoli S Sport 2

23.00 Barcelona-Athletic Bilbao Spor Smart

23.00 Porto-Gil Vicente S Sport +


27 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 27 Şubat Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?


28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

2022 Süper Lig Puan Durumu



20222 Süper Lig puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 süper lig puan durumu nasıl sorusu yer alıyor. Futbolseverler tarafından oldukça merak edilen konu hakkında araştırmalar başladı. 2022 Süper Lig puan durumu şu şekilde sıralanabilir;



1.TRABZONSPOR A.Ş.

66

2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

49

3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

46

4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

45

5.BEŞİKTAŞ A.Ş.

44

6.FENERBAHÇE A.Ş.

43

7.AYTEMİZ ALANYASPOR

40

8.ATAKAŞ HATAYSPOR

39

9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

39

10.YUKATEL KAYSERİSPOR

38

11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

36

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR

34

13.GALATASARAY A.Ş.

32

14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR

32

15.KASIMPAŞA A.Ş.

29

16.GÖZTEPE A.Ş.

27

17.GZT GİRESUNSPOR

26

18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23

19.ALTAY

22

20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

17


2022 Süper Lig Puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Süper Lig Puan durumu nasıl ve süper lig puan durumu nasıl sorusuna cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

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