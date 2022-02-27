27 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 27 Şubat Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?
Süper Lig puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 27 Şubat hangi maçlar var? İşte merak edilenler...
27 Şubat maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat bugün hangi maçlar var ve 27 Şubat bu akşam hangi maçlar oynanacak soruları yer aldı. Futbolseverler akşam oynanacak maçlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Süper Lig milyonlarca kişi tarafından takip edilirken aynı zamanda Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Avrupa Şampiyonlar Lig maçları da merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. 27 Şubat bugün hangi maçlar var sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
27 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?
27 Şubat maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat bugün hangi maçlar var soruları yer aldı. Futbolseverler akşam evde maç keyfi yapmak için araştırmalara başladı. 27 Şubat maç takvimi şu şekilde sıralanabilir;
13.30 Ümraniyespor-Samsunspor TRT Spor
13.30 Bandırmaspor-Adanaspor TRT Avaz
13.30 Altay-Gaziantep FK beIN Sports 2
13.30 Giresunspor-Göztepe beIN Sports 1
14.30 Torino-Cagliari S Sport 2
16.00 BB Erzurumspor-Ankaragücü TRT Spor
16.00 Villarreal-Espanyol Sport Smart
16.00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor S Sport Plus
16.00 Alanyaspor-Konyaspor beIN Sports 1
17.00 West Ham-Wolverhampton S Sport
17.00 Verona-Venezia S Sport 2
18.15 Sevilla-Real Betis Spor Smart
19.00 İstanbulspor-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
20.00 Spezia-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Osasuna Spor Smart
21.00 Benfica-Guimaraes S Sport +
22.45 Lazio-Napoli S Sport 2
23.00 Barcelona-Athletic Bilbao Spor Smart
23.00 Porto-Gil Vicente S Sport +
28 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
2022 Süper Lig Puan Durumu
20222 Süper Lig puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 süper lig puan durumu nasıl sorusu yer alıyor. Futbolseverler tarafından oldukça merak edilen konu hakkında araştırmalar başladı. 2022 Süper Lig puan durumu şu şekilde sıralanabilir;
1.TRABZONSPOR A.Ş.
66
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
49
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
46
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
45
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
44
6.FENERBAHÇE A.Ş.
43
7.AYTEMİZ ALANYASPOR
40
8.ATAKAŞ HATAYSPOR
39
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
39
10.YUKATEL KAYSERİSPOR
38
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
36
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
13.GALATASARAY A.Ş.
32
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
32
15.KASIMPAŞA A.Ş.
29
16.GÖZTEPE A.Ş.
27
17.GZT GİRESUNSPOR
26
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
19.ALTAY
22
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
17
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