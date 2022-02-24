Rusya - Ukrayna savaşında flaş gelişme | İşgal sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi

Rusya Ukrayna savaşından peş peşe son dakika haberleri geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuyla ilgili açıklama yaptı. Kiev'in bomba sesleriyle sarsıldığı dakikalarda açıklama yapan Zelenskiy "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi."KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ" VURGUSUUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada olağanüstü hal ilanını duyururken Rusya'nın saldırılarına karşı sessiz kalmayacaklarını ve kendilerini savunacakları vurgusuyla kamuoyuna bir duyuru yaptı. Zelenskiy "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" açıklamasını yaptı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından hem Ukrayna hem de Rus halkına dönük açıklamalar yaparken Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını fakat cevap alamadığını söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gece yarısı sosyal medya hesaplarından görüntülü bir mesaj yayınladı.RUS HALKINA MESAJ: Açıklamalarında Rusya ile gerilimde birçok ülke tarafından destek gördüklerini ifade eden Zelenskiy, "Polonya ve Litvanyalı dostlarımızın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne desteği tamdır. Bugün BM Genel Kurulu'nu somut eylemlerde bulunmaya, Ukrayna'ya, uluslararası barışı koruma birlikleri göndermeye çağırdık" dedi. Kendi dilinde yaptığı konuşmada birçok ülkenin Ukrayna'ya yaptığı ekonomik ve siyasi desteği anlatan Zelenskiy daha sonra konuşmasına Rusça devam ederek Rusya'ya ve Rus halkına mesajlar gönderdi.Rusya'dan kendilerine yönelik güvenlik garantisi talep eden Zelenskiy, "NATO'dan güvenlik garantisi talep ediyorsunuz. Biz de bunu sizden, Rusya'dan ve Budapeşte Muhtırası'nın tüm garantörlerinden talep ediyoruz. Ukrayna'nın güvenliği komşularının güvenliğine bağlıdır. Bu nedenle bugün tüm Avrupa'nın güvenliğini konuşmalıyız" diye konuştu.Ukrayna'nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, "Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz" şeklinde konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu gece bir telefon görüşmesi yapmak istediğini fakat cevap alamadığını söyleyen Zelenskiy, "Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl sessizlik Donbass'ta olmalı" ifadelerini kullandı.Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Ama asıl hedefimiz Ukrayna'da barış ve güvenliktir. Bunu yapmak için sizlerle de dahil olmak üzere herkesle bunu konuşmaya hazırız. Farklı formatlarda ve her platformda. Savaş herkesi garantilerden mahrum bırakacak. Başka kimsenin güvenlik garantisi olmayacak" dedi.KRİTİK SON DAKİKA KARARI: UKRAYNA OHAL İLAN ETTİUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.TÜM HAVA PİSTLERİMİZ VE ASKERİ ÜSLERİMİZ SALDIRI ALTINDAUkrayna Dışişleri yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Rusya'nın muhatabının askeri gücünü kırmak üzere sistematik saldırılar düzenlediği belirtildi. Açıklamada tüm askeri tesis, üs ve hava pistlerinin saldırı altında olduğu aktarıldı.