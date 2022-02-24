  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya - Ukrayna savaşında flaş gelişme | İşgal sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan işgal harekatına karşı açıklamada bulundu. Zelenskiy "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. İşte Ukrayna tarafından gelen son dakika açıklamaları ve halka yapılan çağrı

Rusya - Ukrayna savaşında flaş gelişme | İşgal sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi
Ekleme: 24.02.2022 - 09:07 Güncelleme: 24.02.2022 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Rusya - Ukrayna savaşında flaş gelişme | İşgal sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi
Rusya Ukrayna savaşından peş peşe son dakika haberleri geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuyla ilgili açıklama yaptı. Kiev'in bomba sesleriyle sarsıldığı dakikalarda açıklama yapan Zelenskiy "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. 

"KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ" VURGUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada olağanüstü hal ilanını duyururken Rusya'nın saldırılarına karşı sessiz kalmayacaklarını ve kendilerini savunacakları vurgusuyla kamuoyuna bir duyuru yaptı. Zelenskiy "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından hem Ukrayna hem de Rus halkına dönük açıklamalar yaparken Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını fakat cevap alamadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gece yarısı sosyal medya hesaplarından görüntülü bir mesaj yayınladı.

RUS HALKINA MESAJ: Açıklamalarında Rusya ile gerilimde birçok ülke tarafından destek gördüklerini ifade eden Zelenskiy, "Polonya ve Litvanyalı dostlarımızın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne desteği tamdır. Bugün BM Genel Kurulu'nu somut eylemlerde bulunmaya, Ukrayna'ya, uluslararası barışı koruma birlikleri göndermeye çağırdık" dedi. Kendi dilinde yaptığı konuşmada birçok ülkenin Ukrayna'ya yaptığı ekonomik ve siyasi desteği anlatan Zelenskiy daha sonra konuşmasına Rusça devam ederek Rusya'ya ve Rus halkına mesajlar gönderdi.

Rusya'dan kendilerine yönelik güvenlik garantisi talep eden Zelenskiy, "NATO'dan güvenlik garantisi talep ediyorsunuz. Biz de bunu sizden, Rusya'dan ve Budapeşte Muhtırası'nın tüm garantörlerinden talep ediyoruz. Ukrayna'nın güvenliği komşularının güvenliğine bağlıdır. Bu nedenle bugün tüm Avrupa'nın güvenliğini konuşmalıyız" diye konuştu.

Ukrayna'nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, "Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu gece bir telefon görüşmesi yapmak istediğini fakat cevap alamadığını söyleyen Zelenskiy, "Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl sessizlik Donbass'ta olmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Ama asıl hedefimiz Ukrayna'da barış ve güvenliktir. Bunu yapmak için sizlerle de dahil olmak üzere herkesle bunu konuşmaya hazırız. Farklı formatlarda ve her platformda. Savaş herkesi garantilerden mahrum bırakacak. Başka kimsenin güvenlik garantisi olmayacak" dedi.

KRİTİK SON DAKİKA KARARI: UKRAYNA OHAL İLAN ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

TÜM HAVA PİSTLERİMİZ VE ASKERİ ÜSLERİMİZ SALDIRI ALTINDA

Ukrayna Dışişleri yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Rusya'nın muhatabının askeri gücünü kırmak üzere sistematik saldırılar düzenlediği belirtildi. Açıklamada tüm askeri tesis, üs ve hava pistlerinin saldırı altında olduğu aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!