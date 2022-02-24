Nihat Doğan yıllar önce PKK'nın yanında konumlandırdığı HDP'yi savundu: Mazlum bir parti

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan sanatçı Nihat Doğan, daha önce çok sert bir dille eleştirip PKK ile yan yana konumlandırdığı HDP hakkında fikrinin değiştiğini belirtti. Doğan, "HDP mazlum bir partidir. Kürtlerin partisidir" diyerek HDP'nin siyasi liderlerinin rehin alındığını ifade etti.

TVNET ekranlarında yayınlanan ve Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programının bu haftaki konuğu sanatçı Nihat Doğan oldu.'HDP'yi daha önce çok sert bir dille eleştiriyor ve PKK ile yan yana konumlandırıyordunuz. Ne değişti?' sorusunu yanıtlayan Nihat Doğan, HDP'nin mazlum bir parti olduğunu belirterek HDP'li siyasi liderlerin de rehin alındığını söyledi.Doğan'ın ifadeleri şöyle:'Hiç kimse değişmedi de ben mi değiştim? Siyasetin kendisi değişti. Bugünün HDP'si bence mazlum bir partidir. Kürtlerin partisidir. Benim kendi fikrim bu, bugün böyle bakıyorum. Bugün bunları mazlum görüyorum. Siyasi liderleri rehin alınmış. Selahattin Demirtaş'tan tutun da bir sürü milletvekili, belediye başkanları var rehin alınan. Tüm belediyelere kayyum atanmış.'