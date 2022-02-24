Bakan Akar'dan Ukraynalı mevkidaşı ile kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi