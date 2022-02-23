Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Alımı Ne Zaman?



Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Alımı Başvuru Şartları



Zeytinburnu Belediyesi tarafından zabıta memuru alımının yapılacağının belirtilmesiyle birçok aday konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi yayımlanan ilanın ardından konu hakkında araştırmalara başladı. KPSS P3 sınavının şart koşulduğu alımlar için detaylar merak ediliyor.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı ilanının yayınlanmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bu alımlar için başvuruların 4 Nisan 2022 tarihinde açılacağı belirtildi. Son başvuru günü ise 8 Mart 2022 olarak aktarıldı.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Alımlar hakkında araştırmalarını detaylandıran adayların en merak ettiklerinden biri de gerekli şartlar oldu. Zeytinburnu Belediyesi tarafından 42 zabıta alımı için belirtilen şartlar şu şekilde sıralanabilir;GENEL ŞARTLAR1. Türk vatandaşı olmak.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen birsuçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağınagelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.ÖZEL ŞARTLAR1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimleilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde, Önlisans 2020 KPSSP93 türünde Kamu PersoneliSeçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilenasgari KPSS puanını almış olmak.2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerleçıkarılmış olmamak.3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra BelediyeZabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarınabaşvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmakkaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilotespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonunnitelik kısmında belirtilen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak