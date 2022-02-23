Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Alımı Ne Zaman? Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Alımı başvuru Şartları
Zeytinburnu Belediyesi tarafından zabıta alımının yapılacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı ne zaman? Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları neler? Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı hangi gün? İşte detaylar...
Zeytinburnu Belediyesi tarafından zabıta memuru alımının yapılacağının belirtilmesiyle birçok aday konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları neler soruları yer alıyor. Birçok kişi yayımlanan ilanın ardından konu hakkında araştırmalara başladı. KPSS P3 sınavının şart koşulduğu alımlar için detaylar merak ediliyor. Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Alımı Ne Zaman?
Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı ilanının yayınlanmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı ne zaman sorusu yer aldı. Bu alımlar için başvuruların 4 Nisan 2022 tarihinde açılacağı belirtildi. Son başvuru günü ise 8 Mart 2022 olarak aktarıldı.
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Alımı Başvuru Şartları
Zeytinburnu Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Alımlar hakkında araştırmalarını detaylandıran adayların en merak ettiklerinden biri de gerekli şartlar oldu. Zeytinburnu Belediyesi tarafından 42 zabıta alımı için belirtilen şartlar şu şekilde sıralanabilir;
GENEL ŞARTLAR
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde, Önlisans 2020 KPSSP93 türünde Kamu Personeli
Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak