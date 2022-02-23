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Ukrayna - Rusya krizinde tansiyon yükseliyor! Kiliseyi patlatacaklardı! Ortalığı kan gölüne çevirecekken yakalandılar

Rusya-Ukrayna krizi ile gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna'nın Kırım şehrindeki bir kiliseyi patlatma hazırlığında olan Nazi destekçisi bir grup kıskıvrak yakalandı.

Ukrayna - Rusya krizinde tansiyon yükseliyor! Kiliseyi patlatacaklardı! Ortalığı kan gölüne çevirecekken yakalandılar
Ekleme: 23.02.2022 - 13:41 Güncelleme: 23.02.2022 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna - Rusya krizinde tansiyon yükseliyor! Kiliseyi patlatacaklardı! Ortalığı kan gölüne çevirecekken yakalandılar
Rusya'nın haber ajansı Interfax'ın ifadesine göre, Rusya Federasyonu'nda yasaklanan aşırılık yanlısı Neo-Nazi destekçilerinin Kırım'da bir kiliseyi patlamaya hazır olduğu ifade edildi. Durdurulan şüpheliler gözaltına alındı.

TALİMATLARDA NAZİ SEMBOLÜ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, tutuklardan birinin garajında patlayıcı madde ile patlayıcı madde üretimine yönelik bileşenlerin ele geçirildini de sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra şüpheliler patlayıcı yapma talimatlarında ve planlanan terör saldırısının tartışıldığı yazışmalarında 'Nazi' sembolü bulundu.

Ukrayna - Rusya krizinde tansiyon yükseliyor! Kiliseyi patlatacaklardı! Ortalığı kan gölüne çevirecekken yakalandılar

'RADİKAL İDEOLOJİ'

Bunun yanı sıra iletişim araçlarında da skandal yazışmaların bulunduğu ifade edildi. Bu yazışmaların Nazilerin 'radikal ideolojisini' kanıtladığını söylendi.

HENÜZ NET BİR BİLGİ VERİLMEDİ

Özel operasyona dair henüz net bir bilgi verilmedi. Bunun yanı sıra saldırganların kimlikleri de açıklanmadı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Alınan tedbirler sonucunda bölgedeki Ortodoks kiliselerinin birinde halkı sindirebilmek için el yapımı patlayıcıyı harekete geçirmeyi planlayan Ukraynalı Nazi destekçisi örgüte üye 6 Rus vatandaşı gözaltına alındı'

KAZAN'DAKİ SALDIRI

Bu olay Ukrayna'da bir ilk değil. Daha önce de Kasım 2021'in sonunda Kazan'da buluan bir eğitim kurumunda benzer bir şekilde bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Yakalanan zanlı, terör eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.
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