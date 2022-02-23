Ukrayna - Rusya krizinde tansiyon yükseliyor! Kiliseyi patlatacaklardı! Ortalığı kan gölüne çevirecekken yakalandılar

Rusya'nın haber ajansı Interfax'ın ifadesine göre, Rusya Federasyonu'nda yasaklanan aşırılık yanlısı Neo-Nazi destekçilerinin Kırım'da bir kiliseyi patlamaya hazır olduğu ifade edildi. Durdurulan şüpheliler gözaltına alındı.TALİMATLARDA NAZİ SEMBOLÜRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, tutuklardan birinin garajında patlayıcı madde ile patlayıcı madde üretimine yönelik bileşenlerin ele geçirildini de sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra şüpheliler patlayıcı yapma talimatlarında ve planlanan terör saldırısının tartışıldığı yazışmalarında 'Nazi' sembolü bulundu.'RADİKAL İDEOLOJİ'Bunun yanı sıra iletişim araçlarında da skandal yazışmaların bulunduğu ifade edildi. Bu yazışmaların Nazilerin 'radikal ideolojisini' kanıtladığını söylendi.HENÜZ NET BİR BİLGİ VERİLMEDİÖzel operasyona dair henüz net bir bilgi verilmedi. Bunun yanı sıra saldırganların kimlikleri de açıklanmadı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Alınan tedbirler sonucunda bölgedeki Ortodoks kiliselerinin birinde halkı sindirebilmek için el yapımı patlayıcıyı harekete geçirmeyi planlayan Ukraynalı Nazi destekçisi örgüte üye 6 Rus vatandaşı gözaltına alındı'KAZAN'DAKİ SALDIRIBu olay Ukrayna'da bir ilk değil. Daha önce de Kasım 2021'in sonunda Kazan'da buluan bir eğitim kurumunda benzer bir şekilde bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Yakalanan zanlı, terör eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.