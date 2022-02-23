Tuzla’da yat fabrikasındaki yangın çıktı!

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan bir yat üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine Anadolu ve Avrupa yakasında onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken yat fabrikasındaki alevler kağıt, karton ve kimya fabrikasına sıçradı.

Yangın, Tuzla Aydıntepe Mahallesi Sahilyolu Caddesi üzerinde bulunan bir yat üretimi yapan fabrikada çıktı. fabrikanın yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli ilçeleri başta olmak üzere Anadolu ve Avrupa yakasından onlarca itfaiye ekibi ile polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi.Yat üretimi yapan fabrikada başlayan yangındaki alevler, yanan fabrikanın yanında bulunan kimya, karton ve kağıt fabrikasına da sıçradı. Alevlerin sıçradığı kimya fabrikasında büyük miktarda kimyasal olduğu belirtildi. Yanan kimya fabrikasında sık sık patlama sesleri duyuldu. Polis ekipleri olay yerine çıkan yolları kapattı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.