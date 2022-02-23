Kırgızistan'da Türk tarihini aydınlatacak keşif!

Kırgızistan'ın Narin iline bağlı Koçkor ilçesinin sakini Bolotbek Asanbekov, tarihçileri heyecana sevk eden bir arkeolojik keşfe imza attı. Kırgızistan'da Issık-Köl bölgesindeki Çolpon-Ata ve Ornok'ta bulunan kaya resimleri ve taşlar üzerindeki resimlerin dışında Koçkor ilçesinin yüksek dağlarında onlarca petrogliflerin bulunduğu ortaya çıktı.QHA'ya konuşan Koçkor ilçesindeki çiftçi, tarihi buluntularla ilgili, 'Dağlarımızda kayalıklarda buna benzer tarihi buluntular çok. Örneğin, Şamşı geçidindeki Şiş Çoku dağının eteğinde tarihi kaya resimleri var. Tarihçi değilim, bu yüzden taş üzerindeki resimlerin kaçıncı yüzyıla ait olduğunu belirleyemiyorum. Ancak zirvenin yüksekliği 3500 metredir. Kışın kimse oraya gidemez, sadece üç yaz ayı boyunca gidilebilir. Petroglifler, atalarımızdan kalan bir miras ve hediye. Fotoğraflamayı başardığım bazı petroglifler var. Türkolog ve tarihçilerin buraya gelip incelemesi lazım.' ifadesini kullandı.