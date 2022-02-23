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Karlov suikasti davasında flaş gelişme! 13 sanık hakkında...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik düzenlenen suikaste ilişkin davada 13 sanık hakkında verilen kararlar istinaftan geçti. Dosya temyiz için Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Ekleme: 23.02.2022 - 13:55 Güncelleme: 23.02.2022 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Karlov suikasti davasında flaş gelişme! 13 sanık hakkında...
Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik düzenlenen suikasta ilişkin davada, 13 sanığa farklı hapis cezaları verilen karar, istinaftan geçti. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, 9 Mart 2021'de karara bağladı. Suikastı gerçekleştiren ve olay yerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'örgüt ağabeyi' sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ile 'terör amaçlı kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün 'mahrem istihbarat yapılanması'nda görevli olduğu belirlenen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'terör amaçlı kasten öldürmeye yardım' suçundan da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül, aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10'ar yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı

Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli hakkında ise beraat kararı verildi. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 9 firari sanığın dosyasını ayırdı.

HÜKÜM YERİNDE BULUNDU
Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi tarafından tamamlandı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu belirtildi. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilerek, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu belirtildi.

DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLDİ
İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ramazan Yücel'in tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi.

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