Gökhan Güney Kimdir? Gökhan Güney Kaç Yaşında?
Alişan'la Hayata Gülümse programıyla gündeme gelen Gökhan Güney birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gökhan Güney kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Gökhan Güney kimdir? Gökhan Güney kaç yaşında? Gökhan Güney eserleri neler? İşte detaylar...
Gökhan Güney birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gökhan Güney kimdir ve Gökhan Güney kaç yaşında soruları yer alıyor. Alişan’la hayata Gülümse programına katılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İzleyiciler tarafından Gökhan Güney merak ediliyor. Gökhan Güney kimdir ve Gökhan kaç yaşında soruları hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Gökhan Güney Kimdir?
Gökhan Güney birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gökhan Güney kimdir sorusu yer alıyor. Alişan’la Hayata Gülümse programında yer alan Gökhan güney izleyiciler tarafından dikkat çekti. Gökhan güney 1954 yılında Hatay Reyhanlı’da dünyaya geldi. Arap asıllı olan Güney’in 7 kardeşi bulunmaktadır. Konfeksiyon atölyesinde çalışarak İstanbul’da yeni bir yaşama başlayıp uzun süre bu sektörde çalıştı. Garibin Çilesi isimli albümüyle kariyeri başladı. Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi isimlerle çalıştı. Birçok film ve dizi projelerinde bulundu. İşte Gökhan Güney eserleri;
1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter
1980 : Dost Yaraları (Uzelli)
1980 : Sevgi Dünyası
1981 : Dertsiz Gün Görmedim
1982 : Çaresizim
1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım
1984 : Yaşadıkça
1984 : Sevme Beni (Türküola)
1985 : Melek Yüzlüm
1986 : Öpmek Geldi İçimden
1986 : Senden Bana Yar Olmaz
1987 : Tanrı Seni Korusun
1987 : Çekilmez Çilelerim
1988 : Sana Can Dayanmaz
1989 : Anla Beni/Gözümün Bebeği
1990 : Nazar Değmesin
1991 : Gökhan Güney'le 91'e Merhaba
1992 : Sana Da Mı Geldiler
1992 : Korkuyorum
1993 : Güneş Yeniden Doğuyor
1993 : Olacak Şey Mi / Gülmek Benim Neyime
1994 : Söz Veriyorum
1994 : Nazlı Nazlı
1995 : Yeter Sevgilim
1996 : Kahrolası Gururum
1997 : Gökhan Güney '97 / Geceler
1998 : Klasikler
1999 : Benim Sevdam
2002 : Eski Zaman Anılarım
2005 : Yine Mi Sen
2020 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor
2021 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor(2021) Uğur Plak
Garibin Çilesi Ölünce Biter (1979)
Sevgi Dünyası (1980)
Günah Defteri (1981)
Vurun Beni Öldürün (1981 yapım ) Vizyona Giriş tarihi (1982)
Talih Kuşu (1982)
Gözüm Gibi Sevdim (1982)
Hülyam (1982)
Aşk Adası (1983)
Sevginin Bedeli (1984)
Çaresizim (1984)
Kader Çıkmazı (1984)
Candan Sevmeli (1985)
Unutamadım (1985)
Sensizliğe Alışacağım (1985)
Ayrılık Acısı (1985-1986)
Melek Yüzlüm (1985)
Seni Sevmeyen Ölsün (1985)
Namus Sözü (1986)
Hırsız (1986)
Özlem (1985-1986)
Öpmek Geldi İçimden (1986)
Gün Akşam Oldu (1986)
Sevdan Öldürdü Beni(1986)
Tanrı Seni Korusun (1987)
Sızı (1987)
Sevdalılar (1987)
Sevdim Seni (1987)
Tutsak (1987)
Kaderim (1987)
Sana Can Dayanmaz (1988)
Acı Şarkı (1989)
Tutunamayanlar (1989)
Bir Umut Uğruna (1991)
Kayıp Aranıyor (1991)
Tomurcuk (1994)
Düğüm (1995)