Gökhan Güney Kimdir? Gökhan Güney Kaç Yaşında?

Gökhan Güney Kimdir?



Gökhan Güney birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Alişan’la hayata Gülümse programına katılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İzleyiciler tarafından Gökhan Güney merak ediliyor.vesoruları hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Gökhan Güney birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Alişan’la Hayata Gülümse programında yer alan Gökhan güney izleyiciler tarafından dikkat çekti. Gökhan güney 1954 yılında Hatay Reyhanlı’da dünyaya geldi. Arap asıllı olan Güney’in 7 kardeşi bulunmaktadır. Konfeksiyon atölyesinde çalışarak İstanbul’da yeni bir yaşama başlayıp uzun süre bu sektörde çalıştı. Garibin Çilesi isimli albümüyle kariyeri başladı. Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi isimlerle çalıştı. Birçok film ve dizi projelerinde bulundu. İşte Gökhan Güney eserleri;1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter1980 : Dost Yaraları (Uzelli)1980 : Sevgi Dünyası1981 : Dertsiz Gün Görmedim1982 : Çaresizim1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım1984 : Yaşadıkça1984 : Sevme Beni (Türküola)1985 : Melek Yüzlüm1986 : Öpmek Geldi İçimden1986 : Senden Bana Yar Olmaz1987 : Tanrı Seni Korusun1987 : Çekilmez Çilelerim1988 : Sana Can Dayanmaz1989 : Anla Beni/Gözümün Bebeği1990 : Nazar Değmesin1991 : Gökhan Güney'le 91'e Merhaba1992 : Sana Da Mı Geldiler1992 : Korkuyorum1993 : Güneş Yeniden Doğuyor1993 : Olacak Şey Mi / Gülmek Benim Neyime1994 : Söz Veriyorum1994 : Nazlı Nazlı1995 : Yeter Sevgilim1996 : Kahrolası Gururum1997 : Gökhan Güney '97 / Geceler1998 : Klasikler1999 : Benim Sevdam2002 : Eski Zaman Anılarım2005 : Yine Mi Sen2020 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor2021 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor(2021) Uğur PlakGaribin Çilesi Ölünce Biter (1979)Sevgi Dünyası (1980)Günah Defteri (1981)Vurun Beni Öldürün (1981 yapım ) Vizyona Giriş tarihi (1982)Talih Kuşu (1982)Gözüm Gibi Sevdim (1982)Hülyam (1982)Aşk Adası (1983)Sevginin Bedeli (1984)Çaresizim (1984)Kader Çıkmazı (1984)Candan Sevmeli (1985)Unutamadım (1985)Sensizliğe Alışacağım (1985)Ayrılık Acısı (1985-1986)Melek Yüzlüm (1985)Seni Sevmeyen Ölsün (1985)Namus Sözü (1986)Hırsız (1986)Özlem (1985-1986)Öpmek Geldi İçimden (1986)Gün Akşam Oldu (1986)Sevdan Öldürdü Beni(1986)Tanrı Seni Korusun (1987)Sızı (1987)Sevdalılar (1987)Sevdim Seni (1987)Tutsak (1987)Kaderim (1987)Sana Can Dayanmaz (1988)Acı Şarkı (1989)Tutunamayanlar (1989)Bir Umut Uğruna (1991)Kayıp Aranıyor (1991)Tomurcuk (1994)Düğüm (1995)