Gelinim Mutfakta Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır? Evde Kolay Soslu Katlı Patates Tarifi
Gelinim Mutfakta programında soslu katlı patates tarifi birçok izleyicinin dikkatini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gelinim Mutfakta soslu katlı patates nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, soslu katlı patates nasıl yapılır? Soslu katlı patates tarifi nedir? Soslu katlı patates için gerekli malzemeler neler? İşte merak edilenler...
Gelinim Mutfakta isimli yarışmasında yapılan tarifler birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sıka aratılanlar arasında Gelinim Mutfakta soslu katlı patates nasıl yapılır ve evde kolay soslu katlı patates salatası tarifi yer alıyor. Aynı tarzda tarifler denemekten sıkılanlar farklı lezzetlere yönelmek istiyor. Bu nedenle Gelinim Mutfakta isimli programın yeni bölümünde gelinlere yaptırılan soslu katlı patates tarifi oldukça merak edildi. Soslu katlı patates nasıl yapılır ve soslu katlı patates tarifi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Soslu Katlı Patates için Gerekli Malzemeler Nelerdir?
Soslu katlı patates birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de soslu katlı patates için gerekli malzemeler nelerdir sorusu oldu. Soslu katlı patates için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
Nefis soslu katlı patates malzemeler
6 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber
1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber kimyon
5-6 dal yeşil soğan sap kısmı
1 yemek kaşığı sıvı yağ (Soğanları sotelemek için)
Havuçlu kısmı için;
5 adet büyük havuç ( rendelenmiş )
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Soğanlı sosu için;
2-3 adet soğan (İnce piyazlık doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1/2 (yarım) çay kaşığı tuz kimyon
1 çay kaşığı nane kırmızı toz biber
Üzeri için;
1 su bardağı süzme yoğurt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak rendesi
Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır?
Soslu katlı patates tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlara arasında soslu katlı patates nasıl yapılır sorusu yer almaktadır. Bu tarif için öncelikle patatesleri soyup yıkayın. Ardından küpler şeklinde doğrayın. Tuz ekleyerek haşlayın. Ardından yeşil soğanları haşlayın. Beyaz kısımları ayırın. Tuz ve sıvıyağ ekleyerek soteleyin. Ardından oda sıcaklığına alarak soğumaya bırakın. Havuçları rendeleyin. Tuz ve sıvıyağ ile beraber iyice soteleyin. Yanmaması için arada bir karıştırmaya özen gösterin. Üzerini hazırlamak için soğanları ikiye bölün. Sonra dörde bölüp ince bir şekilde doğrayın. Tavaya alarak sıvıyağ ile kavurun. Üzerine tuzunu da ekledikten sonra salçasını ekleyin. Baharatları da ekleyip karıştırın. Haşladığınız patatesleri süzdükten sonra iyice ezin. Hafif ılık bir hale geldiğinde zeytinyağı, tuz ve baharatını ilave edin. Sotelediğiniz yeşil soğanları da ekleyip karıştırın. Servis tabağına kelepçeli kap ile patatesli kısmı yerleştirin. Ardından havuç rendesini ekleyin. 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin. Üzerinde yoğurt gezdirin ve soğanlı sosu ekleyin. Dilerseniz kuru nane de ekleyebilirsiniz. Soslu katlı patates tarifinizi afiyetle tüketebilirsiniz.