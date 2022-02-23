  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gelinim Mutfakta Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır? Evde Kolay Soslu Katlı Patates Tarifi

Gelinim Mutfakta programında soslu katlı patates tarifi birçok izleyicinin dikkatini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gelinim Mutfakta soslu katlı patates nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, soslu katlı patates nasıl yapılır? Soslu katlı patates tarifi nedir? Soslu katlı patates için gerekli malzemeler neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.02.2022 - 13:31 Güncelleme: 23.02.2022 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Gelinim Mutfakta Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır? Evde Kolay Soslu Katlı Patates Tarifi
Gelinim Mutfakta isimli yarışmasında yapılan tarifler birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sıka aratılanlar arasında Gelinim Mutfakta soslu katlı patates nasıl yapılır ve evde kolay soslu katlı patates salatası tarifi yer alıyor. Aynı tarzda tarifler denemekten sıkılanlar farklı lezzetlere yönelmek istiyor. Bu nedenle Gelinim Mutfakta isimli programın yeni bölümünde gelinlere yaptırılan soslu katlı patates tarifi oldukça merak edildi. Soslu katlı patates nasıl yapılır ve soslu katlı patates tarifi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Gelinim Mutfakta Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır? Evde Kolay Soslu Katlı Patates Tarifi

Soslu Katlı Patates için Gerekli Malzemeler Nelerdir?


Soslu katlı patates birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de soslu katlı patates için gerekli malzemeler nelerdir sorusu oldu. Soslu katlı patates için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

Nefis soslu katlı patates malzemeler
6 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber
1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber kimyon
5-6 dal yeşil soğan sap kısmı
1 yemek kaşığı sıvı yağ (Soğanları sotelemek için)

Havuçlu kısmı için;
5 adet büyük havuç ( rendelenmiş )
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Soğanlı sosu için;
2-3 adet soğan (İnce piyazlık doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1/2 (yarım) çay kaşığı tuz kimyon
1 çay kaşığı nane kırmızı toz biber

Üzeri için;
1 su bardağı süzme yoğurt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak rendesi

Gelinim Mutfakta Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır? Evde Kolay Soslu Katlı Patates Tarifi

Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır?


Soslu katlı patates tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlara arasında soslu katlı patates nasıl yapılır sorusu yer almaktadır. Bu tarif için öncelikle patatesleri soyup yıkayın. Ardından küpler şeklinde doğrayın. Tuz ekleyerek haşlayın. Ardından yeşil soğanları haşlayın. Beyaz kısımları ayırın. Tuz ve sıvıyağ ekleyerek soteleyin. Ardından oda sıcaklığına alarak soğumaya bırakın. Havuçları rendeleyin. Tuz ve sıvıyağ ile beraber iyice soteleyin. Yanmaması için arada bir karıştırmaya özen gösterin. Üzerini hazırlamak için soğanları ikiye bölün. Sonra dörde bölüp ince bir şekilde doğrayın. Tavaya alarak sıvıyağ ile kavurun. Üzerine tuzunu da ekledikten sonra salçasını ekleyin. Baharatları da ekleyip karıştırın. Haşladığınız patatesleri süzdükten sonra iyice ezin. Hafif ılık bir hale geldiğinde zeytinyağı, tuz ve baharatını ilave edin. Sotelediğiniz yeşil soğanları da ekleyip karıştırın. Servis tabağına kelepçeli kap ile patatesli kısmı yerleştirin. Ardından havuç rendesini ekleyin. 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin. Üzerinde yoğurt gezdirin ve soğanlı sosu ekleyin. Dilerseniz kuru nane de ekleyebilirsiniz. Soslu katlı patates tarifinizi afiyetle tüketebilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!