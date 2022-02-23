Gelinim Mutfakta Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır? Evde Kolay Soslu Katlı Patates Tarifi

Soslu Katlı Patates için Gerekli Malzemeler Nelerdir?



Soslu Katlı Patates Nasıl Yapılır?



Gelinim Mutfakta isimli yarışmasında yapılan tarifler birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sıka aratılanlar arasındaveyer alıyor. Aynı tarzda tarifler denemekten sıkılanlar farklı lezzetlere yönelmek istiyor. Bu nedenle Gelinim Mutfakta isimli programın yeni bölümünde gelinlere yaptırılan soslu katlı patates tarifi oldukça merak edildi.veiçin haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Soslu katlı patates birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de soslu katlı patates için gerekli malzemeler nelerdir sorusu oldu.şu şekilde sıralanabilir;Nefis soslu katlı patates malzemeler6 adet orta boy patates2 yemek kaşığı zeytinyağı1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber kimyon5-6 dal yeşil soğan sap kısmı1 yemek kaşığı sıvı yağ (Soğanları sotelemek için)Havuçlu kısmı için;5 adet büyük havuç ( rendelenmiş )2-3 yemek kaşığı sıvı yağ1 çay kaşığı tuzSoğanlı sosu için;2-3 adet soğan (İnce piyazlık doğranmış)2 yemek kaşığı sıvı yağ1 tatlı kaşığı biber salçası1 tatlı kaşığı domates salçası1/2 (yarım) çay kaşığı tuz kimyon1 çay kaşığı nane kırmızı toz biberÜzeri için;1 su bardağı süzme yoğurt1 çay bardağı yoğurt1 çay kaşığı tuz1 diş sarımsak rendesiSoslu katlı patates tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlara arasındasorusu yer almaktadır. Bu tarif için öncelikle patatesleri soyup yıkayın. Ardından küpler şeklinde doğrayın. Tuz ekleyerek haşlayın. Ardından yeşil soğanları haşlayın. Beyaz kısımları ayırın. Tuz ve sıvıyağ ekleyerek soteleyin. Ardından oda sıcaklığına alarak soğumaya bırakın. Havuçları rendeleyin. Tuz ve sıvıyağ ile beraber iyice soteleyin. Yanmaması için arada bir karıştırmaya özen gösterin. Üzerini hazırlamak için soğanları ikiye bölün. Sonra dörde bölüp ince bir şekilde doğrayın. Tavaya alarak sıvıyağ ile kavurun. Üzerine tuzunu da ekledikten sonra salçasını ekleyin. Baharatları da ekleyip karıştırın. Haşladığınız patatesleri süzdükten sonra iyice ezin. Hafif ılık bir hale geldiğinde zeytinyağı, tuz ve baharatını ilave edin. Sotelediğiniz yeşil soğanları da ekleyip karıştırın. Servis tabağına kelepçeli kap ile patatesli kısmı yerleştirin. Ardından havuç rendesini ekleyin. 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin. Üzerinde yoğurt gezdirin ve soğanlı sosu ekleyin. Dilerseniz kuru nane de ekleyebilirsiniz. Soslu katlı patates tarifinizi afiyetle tüketebilirsiniz.