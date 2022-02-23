Gaziantep FK Yeni Malatyaspor Maçı Ne Zaman? Gaziantep FK Yeni Malatyaspor Maçı Saat Kaçta?
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Bu nedenle maç hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta soruları yer aldı. Süper Lig’in 22. Haftasında maç yapamamasının ardından iki takım arasında oynanacak karşılaşma ilgiyle bekleniyor. Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor Maçı Ne zaman?
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta soruları yer aldı. Kar yağışı nedeniyle Süper Lig’in 22. Haftasında oynanamayan maç hakkında araştırmalar hız kazandı. 23 Şubat Çarşamba yani bugün Gaziantep Kolan Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma 20.00’de başlayacak. beIN Sports kanalından maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
23 Şubat Maç Takvimi
23 Şubat maç takvimi birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de bu akşam hangi maçlar oynanacak sorusu oldu. İşte bu akşam oynanacak maçlar listesi;
09:25 Western United – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
09:25 Perth Glory – Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Connect, Bilyoner TV
10:00 Urawa – Vissel Kobe Japonya J.League Bilyoner TV
11:55 Newcastle Jets – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
12:00 Fenerbahçe – Boluspor TFF Elit U16 Ligi Fenerbahçe TV
13:00 Adıyamanspor – Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Yayın Yok
13:00 İnegölspor – Ergene Velimeşe TFF 2. Lig Yayın Yok
13:00 Bucaspor – Eskişehirspor TFF 2. LigYayın Yok
13:00 Akhisarspor – Pendikspor TFF 2. LigYayın Yok
13:00 Vanspor – Kahramanmaraş TFF 2. Lig Youtube
3:00 Çorum FK – Bayburt GÖİ TFF 2. Lig Facebook
13:00 Somaspor – Serik Bld. TFF 2. Lig Facebook
13:00 Bodrumspor – Sivas Bld. TFF 2. Lig Ege TV
13:00 1461 Trabzon – Sakaryaspor TFF 2. Lig Youtube
13:00 Sarıyer – Etimesgut Bld. TFF 2. Lig Youtube
14:30 Fenerbahçe – Boluspor TFF Elit U17 Ligi FB TV 16:00 AS Otoho – Cotonsport CAF Konfederasyon Kupasi Bilyoner TV
17:00 Türkiye – Sırbistan FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri Sportstv 20:00 Gaziantep FK – Y.Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Benevento – Como İtalya Serie BBilyoner TV
20:30 Brescia – Ascoli İtalya Serie BBilyoner TV
20:30 Crotone – Cosenza İtalya Serie BBilyoner TV
20:30 Frosinone – Reggina İtalya Serie BBilyoner TV
20:30 Lecce – Cittadella İtalya Serie BBilyoner TV
20:45 KAA Gent – Seraing Belçika Pro LeagueBilyoner TV
22:30 Burnley – Tottenham İngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
22:30 Watford – Crystal Palace İngiltere Premier LigS Sport
22:45 Liverpool – Leeds United İngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
22:45 Sheffield Utd – Blackburn Rovers İngiltere Championship Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00 Atletico Madrid – Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 CBC Sports, Exxen
23:00 Benfica – Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 CBC Sports, Exxen