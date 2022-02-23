Gaziantep FK Yeni Malatyaspor Maçı Ne Zaman? Gaziantep FK Yeni Malatyaspor Maçı Saat Kaçta?

Gaziantep FK Yeni Malatyaspor Maçı Ne zaman?



23 Şubat Maç Takvimi



Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Süper Lig’in 22. Haftasında maç yapamamasının ardından iki takım arasında oynanacak karşılaşma ilgiyle bekleniyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Kar yağışı nedeniyle Süper Lig’in 22. Haftasında oynanamayan maç hakkında araştırmalar hız kazandı. 23 Şubat Çarşamba yani bugün Gaziantep Kolan Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma 20.00’de başlayacak. beIN Sports kanalından maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de bu akşam hangi maçlar oynanacak sorusu oldu. İşte bu akşam oynanacak maçlar listesi;09:25 Western United – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV09:25 Perth Glory – Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Connect, Bilyoner TV10:00 Urawa – Vissel Kobe Japonya J.League Bilyoner TV11:55 Newcastle Jets – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV12:00 Fenerbahçe – Boluspor TFF Elit U16 Ligi Fenerbahçe TV13:00 Adıyamanspor – Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Yayın Yok13:00 İnegölspor – Ergene Velimeşe TFF 2. Lig Yayın Yok13:00 Bucaspor – Eskişehirspor TFF 2. LigYayın Yok13:00 Akhisarspor – Pendikspor TFF 2. LigYayın Yok13:00 Vanspor – Kahramanmaraş TFF 2. Lig Youtube3:00 Çorum FK – Bayburt GÖİ TFF 2. Lig Facebook13:00 Somaspor – Serik Bld. TFF 2. Lig Facebook13:00 Bodrumspor – Sivas Bld. TFF 2. Lig Ege TV13:00 1461 Trabzon – Sakaryaspor TFF 2. Lig Youtube13:00 Sarıyer – Etimesgut Bld. TFF 2. Lig Youtube14:30 Fenerbahçe – Boluspor TFF Elit U17 Ligi FB TV 16:00 AS Otoho – Cotonsport CAF Konfederasyon Kupasi Bilyoner TV17:00 Türkiye – Sırbistan FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri Sportstv 20:00 Gaziantep FK – Y.Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 120:30 Benevento – Como İtalya Serie BBilyoner TV20:30 Brescia – Ascoli İtalya Serie BBilyoner TV20:30 Crotone – Cosenza İtalya Serie BBilyoner TV20:30 Frosinone – Reggina İtalya Serie BBilyoner TV20:30 Lecce – Cittadella İtalya Serie BBilyoner TV20:45 KAA Gent – Seraing Belçika Pro LeagueBilyoner TV22:30 Burnley – Tottenham İngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus22:30 Watford – Crystal Palace İngiltere Premier LigS Sport22:45 Liverpool – Leeds United İngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus22:45 Sheffield Utd – Blackburn Rovers İngiltere Championship Bein Sports 2, Bilyoner TV23:00 Atletico Madrid – Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 CBC Sports, Exxen23:00 Benfica – Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 CBC Sports, Exxen