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ABD Başkanı Biden: Kuzey Akım 2 projesini yapan firmalara yaptırım uygulayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden: Kuzey Akım 2 projesini yapan firmalara yaptırım uygulayacağız
Ekleme: 23.02.2022 - 22:30 Güncelleme: 23.02.2022 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Biden: Kuzey Akım 2 projesini yapan firmalara yaptırım uygulayacağız
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sürerken, olayla ilgili gelişmeler de art arda yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donestk ve Luhansk'ı resmi olarak tanırken, bu gelişme dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı. NATO ve AB üyesi ülkeler Putin'in bu kararına tepki gösterirken, yaptırım tehditlerinde bulunuldu.

PUTİN DOĞAL GAZ KOZUNU ORTAYA KOYMUŞTU

Yaptırım tehditlerini görmezden gelen Putin ise doğal gaz kozunu öne sürerek, kararlarında net olduklarını bir kez daha bildirdi. Bu durum ise krizin boyutunu daha da derinleştirdi.

ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE'DEN YAPTIRIM KARARLARI

Rusya'ya ilk yaptırım Almanya'dan gelmişti. Kuzey Akım 2 projesi askıya alınırken, sonrasında ABD ve İngiltere de Rus oligarklara ve firmalarına yaptırım uygulama kararı aldı.

BİDEN DÜNYAYA DUYURDU! KUZEY AKIM 2 PROJESİNİ YAPAN FİRMA VE YETKİLİLERİNE YAPTIRIM

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklama ile Kuzey Akım 2 projesi için de bir yaptırım kararı alındığını aktardı. Bu kapsamda projeyi yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulanması kararı alındı. Rus lider Putin'in bu duruma nasıl karşılık vereceği ise dünya kamuoyunda merak uyandırdı.
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