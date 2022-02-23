ABD Başkanı Biden: Kuzey Akım 2 projesini yapan firmalara yaptırım uygulayacağız

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sürerken, olayla ilgili gelişmeler de art arda yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donestk ve Luhansk'ı resmi olarak tanırken, bu gelişme dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı. NATO ve AB üyesi ülkeler Putin'in bu kararına tepki gösterirken, yaptırım tehditlerinde bulunuldu.Yaptırım tehditlerini görmezden gelen Putin ise doğal gaz kozunu öne sürerek, kararlarında net olduklarını bir kez daha bildirdi. Bu durum ise krizin boyutunu daha da derinleştirdi.Rusya'ya ilk yaptırım Almanya'dan gelmişti. Kuzey Akım 2 projesi askıya alınırken, sonrasında ABD ve İngiltere de Rus oligarklara ve firmalarına yaptırım uygulama kararı aldı.ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklama ile Kuzey Akım 2 projesi için de bir yaptırım kararı alındığını aktardı. Bu kapsamda projeyi yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulanması kararı alındı. Rus lider Putin'in bu duruma nasıl karşılık vereceği ise dünya kamuoyunda merak uyandırdı.