23 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın Fiyatları Artacak Mı?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki gerilim ve dünyadaki gelişmeler altın fiyatlarının dalgalanmasına neden oldu. Bu sebeple yatırımcılar altın fiyatlarıyla ilgili olarak yatırımcılar tarafından gelecek açıklamaları ilgiyle takip ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.23 Şubat altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hafta ortasında yatırımcılar tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Uzun zamandır dalgalı seyreden fiyatlar nedeniyle yatırımcılar fiyatların nasıl ilerleyeceğini merak ediyordu. İşte 23 Şubat altın fiyatları;22 AYAR BİLEZİKALIŞ: 765,50SATIŞ: 792,12ATA ALTINALIŞ: 5.637,00SATIŞ: 5.713,00CUMHURİYET ALTINIALIŞ: 5.649,00SATIŞ: 5.735,00TAM ALTINALIŞ: 5.490,00SATIŞ: 5.568,00YARIM ALTINALIŞ: 2.753,00SATIŞ: 2.794,00ÇEYREK ALTINALIŞ: 1.375,00SATIŞ: 1.397,00GRAM ALTINALIŞ: 842,79SATIŞ: 842,87Altın fiyatları ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Altın fiyatlarıyla ilgili olarak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın fiyatlarıyla ilgili olarak "Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planları varmış. TL mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi." "Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planları varmış. TL mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti” açıklamasında bulundu. Gram altın ile ilgili olarak ise “Gram altın/TL geçen hafta 835 TL- 838 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu an 825 TL seviyelerinde. Altını Gram fiyatı, ONS fiyatında yaşanan geri çekilmeyle hafta düşüşle başladı. Bu hafta Gram Altın/TL fiyatını 810 TL seviyesini destek seviyesi 840 TL seviyesini ise direnç seviyesi olarak takip edeceğim.” sözlerini ekledi.