Tandori Tavuk Tikka Nasıl Yapılır? Evde Kolay tandori Tavuk Tikka Tarifi
Tandori tavuk tikka tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Tandori tavuk tikka nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, Tandori tavuk tikka tarifi nasıl yapılır? Evde kolay Tandori tavuk tikka tarifi nedir? Tandori tavuk tikka kaç kalori? İşte detaylar...
Tandori tavuk tikka Hint mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Baharatıyla ve acılığıyla mükemmel bir deneyim sunan bu tarif ülkemizde pek fazla bilinmemesine rağmen dünyada popülerliğini arttırmaya devam ediyor. Türklerin damak tadına çok uygun bir lezzet olması sebebiyle ülkemizde de yavaş yavaş tanınır hale gelen bu tarif birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında tandori tavuk tikka nasıl yapılır ve evde kolay tandori tavuk tikka nasıl yapılır soruları bulunuyor. Tandori tavuk tikka tarifi ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.
Tandori Tavuk Tikka İçin Gerekli Malzemeler Neler?
Tandori Tavuk Tikkar için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında alacağınız malzemelerin kaliteli olması yer alıyor. Taze ve kaliteli malzemelerle çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte Tandori Tavuk Tikka için gerekli malzemeler;
Baharatlı sos için:
10 gram taze kişniş
10 gram garam masala
200 gram süzme yoğurt
Marinasyon karışımı için:
1 diş taze sarımsak
200 gr. tavuk but
5 gram taze zencefil
5 gram kırmızı toz biber
Salatası için:
2-3 yaprak Çin marulu (veya klasik marul)
1 adet salatalık
1 çay kaşığı balsamik sirke
1 çay kaşığı limon suyu
2 çay kaşığı kırmızı şarap sirkesi
Tandori Tavuk Tikka Tarifi Nasıl Yapılır?
Tandori Tavuk tikka birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Tandori Tavuk Tikka nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen ve merak konusu olan Tandori Tavuk Tikka tarifi için öncelikle tavuk butların derilerini çıkarmanız gerekmektedir. İri parçalar şeklinde doğradıktan sonra bir kabın içinde sarımsak ve zencefili doğrayın. Tavuk butlarının üzerine zencefil, sarımsak ve toz biberi ekleyerek karıştırın. Ardından 1 saat boyunca dinlendirin. Süzme yoğurdu gram amsala ile karıştırın. Ardından kişniş ekleyin. Baharatla marine ettiğiniz tavukları süzme yoğurtlu karışıma batırın. Önceden ısıttığınız fırına tavuklarınızı yerleştirin. Ardından 20 dakika boyunca pişirin. Bu aşamada salatasını yapmak için hazırlıklara başlayın. Marul ve salatalıkları yıkayın. Jülyen bir şekilde doğrayın. Üzerine limon suyu, sirke ve kırmızı şarap sirkesini ekleyin. Servis tabağına ekmeği koyun. Ardından pişirdiğiniz tavukları bu ekmeğin üzerine koyun. Salatayı da yanına koyarak afiyetle tandori tavuk tikkanızı tüketebilirsiniz.
Tandori Tavuk Tikka Kaç Kalori?
Tandori Tavuk tikka kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tandori tavuk tikka kaç kalori sorusu yer alıyor. Bu tarifin 1 porsiyonunda yaklaşık 350 kalori bulunmaktadır. Bu nedenle çok fazla tüketmemeye ve porsiyon kontrolü sağlamaya dikkat etmelisiniz.
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