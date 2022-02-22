Tandori Tavuk Tikka Nasıl Yapılır? Evde Kolay tandori Tavuk Tikka Tarifi

Tandori Tavuk Tikka İçin Gerekli Malzemeler Neler?





Tandori Tavuk Tikka Tarifi Nasıl Yapılır?

Tandori Tavuk Tikka Kaç Kalori?



Tandori tavuk tikka Hint mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Baharatıyla ve acılığıyla mükemmel bir deneyim sunan bu tarif ülkemizde pek fazla bilinmemesine rağmen dünyada popülerliğini arttırmaya devam ediyor. Türklerin damak tadına çok uygun bir lezzet olması sebebiyle ülkemizde de yavaş yavaş tanınır hale gelen bu tarif birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındavesoruları bulunuyor.ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında alacağınız malzemelerin kaliteli olması yer alıyor. Taze ve kaliteli malzemelerle çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte Tandori Tavuk Tikka için gerekli malzemeler;Baharatlı sos için:10 gram taze kişniş10 gram garam masala200 gram süzme yoğurtMarinasyon karışımı için:1 diş taze sarımsak200 gr. tavuk but5 gram taze zencefil5 gram kırmızı toz biberSalatası için:2-3 yaprak Çin marulu (veya klasik marul)1 adet salatalık1 çay kaşığı balsamik sirke1 çay kaşığı limon suyu2 çay kaşığı kırmızı şarap sirkesiTandori Tavuk tikka birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen ve merak konusu olan Tandori Tavuk Tikka tarifi için öncelikle tavuk butların derilerini çıkarmanız gerekmektedir. İri parçalar şeklinde doğradıktan sonra bir kabın içinde sarımsak ve zencefili doğrayın. Tavuk butlarının üzerine zencefil, sarımsak ve toz biberi ekleyerek karıştırın. Ardından 1 saat boyunca dinlendirin. Süzme yoğurdu gram amsala ile karıştırın. Ardından kişniş ekleyin. Baharatla marine ettiğiniz tavukları süzme yoğurtlu karışıma batırın. Önceden ısıttığınız fırına tavuklarınızı yerleştirin. Ardından 20 dakika boyunca pişirin. Bu aşamada salatasını yapmak için hazırlıklara başlayın. Marul ve salatalıkları yıkayın. Jülyen bir şekilde doğrayın. Üzerine limon suyu, sirke ve kırmızı şarap sirkesini ekleyin. Servis tabağına ekmeği koyun. Ardından pişirdiğiniz tavukları bu ekmeğin üzerine koyun. Salatayı da yanına koyarak afiyetle tandori tavuk tikkanızı tüketebilirsiniz.Tandori Tavuk tikka kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tandori tavuk tikka kaç kalori sorusu yer alıyor. Bu tarifin 1 porsiyonunda yaklaşık 350 kalori bulunmaktadır. Bu nedenle çok fazla tüketmemeye ve porsiyon kontrolü sağlamaya dikkat etmelisiniz.vehakkında detayları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.