Sedef Kabaş dahil 38 kişi yargılanıyor! “Piyasa dolandırıcılığı” davasında flaş gelişme...

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 8'inci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Orhan Kalkan, Mehmet Selçuk Çimşir, Vedat Gürdal ve sanık avukatları ile şikayetçi kurumlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) avukatları katıldı. Sedef Kabaş'ın aralarında olduğu diğer sanıklar ise duruşmada yoktu.'SANIK SEDEF KABAŞ CEZAEVİNDE''Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 22 Ocak'ta tutuklanan Kabaş'ın adı tutanağa, 'Sanık Sedef Kabaş Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır' şeklinde yazıldı.Duruşmada söz alan BDDK ve SPK avukatları, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Duruşmaya katılan sanıklardan Vedat Gürdal, 'Yazdıklarım, hükümetin ekonomi politikalarına karşı eleştirimdir. Maddi veya manevi çıkarım yoktur. Beraatimi talep ediyorum' dedi.ERTELENDİOrhan Kalkan ve Mehmet Selçuk Çimşir de da herhangi bir maddi çıkar sağlamadıklarını savunarak, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.Sanık avukatları ise yapılan haber ve paylaşımlarda banka adı verilmediğini, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık yaşanmadığını savundu.Mahkeme, savunması alınamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Duruşmayı 27 Nisan'a erteleyen hakim, bu tarihe kadar Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlamasını istedi.5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sanıklar, 2018 yılında Türk Lirası'nın dolar kuru karşısındaki değer kaybına yönelik manipülasyon yapmakla suçlanıyor.BDDK'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ihbar ve suç duyurusu üzerine soruşturma yapıldığı kaydediliyor. Sanıkların 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.