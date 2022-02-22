Minik Asiye pitbull saldırısına uğramıştı! 4 sanık hakkında flaş karar
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş, pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğramıştı. Asiye Ateş'e saldırıya ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti. İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
ASİYE ATEŞ AĞIR YARALANMIŞTI
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.
Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.