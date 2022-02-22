Kızını boğazını keserek öldürmüştü! Cani baba hakkında flaş karar!

İstanbul'un Pendik ilçesinde 12 Aralık 2021 tarihinde 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ü boğazını keserek öldüren, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında anlaşmazlıklar bulunan eşinin Habip Öztürk'e boşanma davası açtığı, eşinden boşanmak istemeyen Habip Öztürk'ün, olaydan 1 ay önce barışmak için eşi Havva Öztürk'ün annesinin evine gittiği anlatıldı.AYRI BİR SORUŞTURMASI VARDIAralarında tartışma çıkması sonucu Habip Öztürk'ün, eşini darbettiği, olaya müdahale eden eşinin annesinin boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.Havva Öztürk'ün, KADES uygulaması üzerinden polis çağırdığı, mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulunduğu ve şüphelinin bu eylemleri nedeniyle ayrı bir soruşturmasının olduğu kaydedildi.KÜÇÜK KIZINA “BENİ SEVİYOR MUSUN?” DİYE SORDUOlay tarihinde şüphelinin eşini arayarak kızı Defne'yi almak istediğini söylediği, eşinin kabul ettiğini söylemesi üzerine eve gittiği, Defne'yi anneannesinden teslim aldığı, bu sırada kayınvalidesine bir mektup vermek istediği ancak kayınvalidesinin mektubu almadığı anlatıldı.Şüphelinin kızı Defne'yi kız kardeşinin evine götürdüğü, bu sırada eşi Havva'nın aradığı, şüphelinin kızına ‘Beni seviyor musun?' diye sorduğu, kızından ‘hayır' cevabını aldığı, bunun üzerine şüphelinin eşine kızını kendisine karşı doldurduğunu söylediği, bu sırada ağlayan küçük kızın sesinin annesi tarafından duyulduğu anlatıldı.“BENİ VE DEFNE'Yİ ANNEMİN AYAK UCUNA GÖMÜN”Kendisini sevip sevmediği hususundaki soruya karşılık kızından aldığı cevaptan rahatsız olan şüphelinin kızını da alarak kardeşinin evinden ayrıldığı, kendi evine götürdüğü, bir kağıt havlu parçası üzerine ‘seni hep sevdim' yazarak yatağın üzerine koyduğu belirtildi.Kız kardeşinin cep telefonuna, “Beni ve Defne'yi annemin ayak ucuna gömün, haklarınızı helal edin” şeklinde bir mesaj gönderdiği, ardından kızı Defne'nin yanına giderek maket bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü, aynı bıçakla boynunu ve bileklerini keserek intihara kalkıştığı kaydedildi.'İFADELERİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'Şüphelinin ifadesinde, kızıyla birlikte evine gittiklerinde evde kar maskeli 2 kişinin olduğunu, birinin elinde silah bulunduğunu, bu şahsın silahı başına dayayarak kendisine not yazdırdığını, daha sonra kendisini kızının odasına götürdüğünü, kızının yerde, boğazı kesilmiş ve üstüne battaniye örtülmüş vaziyette yattığını gördüğünü, şahısların eline maket bıçağını tutuşturduklarını söylediği anlatıldı.Maket bıçağı ile kendi bileklerini kestirdiklerini, telefonunu alıp bir şeyler yaptıktan sonra evden çıktıklarını, telefonuna ulaşıp polisi aramayı düşündüyse de telefonunu açamadığını, yığılıp kaldığını söylediği anlatıldı.Şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik ve savunma amaçlı olduğu, ifadesine itibar edilemeyeceği vurgulandı.“BAŞINA SİLAH DAYANMIŞ OLSA DAHİ TEPKİ GÖSTERMEDEN DURAMAZ”Savcılık, başına silah dayanmış olsa dahi, kızının boğazının kesilmiş ve ölmüş olduğunu gören birinin direnmeden, tepki göstermeden, kendisine söylenenleri yapmasının ve maket bıçağıyla boğazı kesildiği ileri sürülen küçük Defne'nin bağırıp çağırmamasının, bağırmış olsa dahi yan odada bulunan şüpheli tarafından sesinin duyulmamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını kaydetti.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİİddianamede şüpheli Habip Öztürk'ün, “kendisini savunamayacak olan çocuğuna karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.İddianame, gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.