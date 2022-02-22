İclal Aydın Kimdir? Üç Kız Kardeş Dizisi Nesrin Kimdir?
İclal Aydın birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İclal aydın kimdi sorusu yer alıyor. Peki, İclal Aydın kimdir? İclal Aydın kaç yaşında? İclal Aydın dizileri neler? İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş dizisiyle yeniden gündemde yer alan İclal Aydın birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Üç Kız Kardeş Nesrin kimdir ve İclal Aydın kimdir soruları yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi büyük bir izleyici kitlesi tarafından beğeni topladı. Dizide Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın ise başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer aldı. İclal Aydın Kimdir ve İclal Aydın kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İclal Aydın Kimdir?
Dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisiyle gündeme gelen İclal Aydın birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İclal Aydın kimdir ve İclal Aydın kaç yaşında soruları yer aldı. İclal Aydın 14 Eylül 1971 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Nevşehirli olan başarılı oyuncu aynı zamanda sunucu, gazeteci ve yazar olarak da bilinmektedir. Ailesinin memur olması nedeniyle Nevşehir’de dünyaya gelmiştir. Ardından Ankara’ya tayinlerinin çıkmasıyla taşındılar. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kazansa da okulu bırakıp Almanya’da profesyonel tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra 1997 yılından itibaren televizyona birçok iş yaptı. 4 evlilik yapan İclal Aydın’ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden Lal adında bir kızı bulunmaktadır. Son evliliğini görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile yapan İclal Aydın 2019 yılında boşanmıştır. İclal Aydın eserleri ise şu şekilde;
KİTAPLARI
2001 - Hayat Güzeldir
2003 - Bitmiş Aşklar Emanetçisi
2004 - Yaz Bitmesin
2005 - Gördüğüme Sevindim
2009 - Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken
2009 - Senin Adın Bile Geçmedi
2010 - Kağıt Kesikleri
2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Resimler Rengarenkler"
2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Kanatlar"
2013 - Bir Cihan Kafes
FİLM VE DİZİLERİ
2022 - Üç Kız Kardeş (Nesrin) (TV Dizisi)
2014 - 2015 - O Hayat Benim (Hasret) (TV Dizisi)
2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)
2012 - Gına (TV Dizisi)
2012 - Göç Zamanı (Zehra) (TV Dizisi)
2012 - Aşkın Halleri (Asiye) (TV Dizisi)
2009 - Haneler (Kendisi) (TV Dizisi)
2009 - Güldünya (Canan) (TV Dizisi)
2006 - İki Aile (Eda Aydeniz/Karaman) (TV Dizisi)
2005 - Organize İşler (Hilal) (Sinema Filmi)
2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)
2003 - Vizontele Tuuba (Reyhan ) (Sinema Filmi)
2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Ayfer) (TV Dizisi)
2000 - Zor Hedef (Bahar) (TV Dizisi)
2000 - Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)
2000 - Vizontele (Reyhan) (Sinema Filmi)
1998 - Sıcak Saatler (Melek) (TV Dizisi)
1995 - Mirasyediler (Ayla) (TV Dizisi)
1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)