İclal Aydın Kimdir? Üç Kız Kardeş Dizisi Nesrin Kimdir?

İclal Aydın Kimdir?



Üç Kız Kardeş dizisiyle yeniden gündemde yer alan İclal Aydın birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi büyük bir izleyici kitlesi tarafından beğeni topladı. Dizide Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın ise başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer aldı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisiyle gündeme gelen İclal Aydın birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. İclal Aydın 14 Eylül 1971 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Nevşehirli olan başarılı oyuncu aynı zamanda sunucu, gazeteci ve yazar olarak da bilinmektedir. Ailesinin memur olması nedeniyle Nevşehir’de dünyaya gelmiştir. Ardından Ankara’ya tayinlerinin çıkmasıyla taşındılar. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kazansa da okulu bırakıp Almanya’da profesyonel tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra 1997 yılından itibaren televizyona birçok iş yaptı. 4 evlilik yapan İclal Aydın’ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden Lal adında bir kızı bulunmaktadır. Son evliliğini görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile yapan İclal Aydın 2019 yılında boşanmıştır. İclal Aydın eserleri ise şu şekilde;KİTAPLARI2001 - Hayat Güzeldir2003 - Bitmiş Aşklar Emanetçisi2004 - Yaz Bitmesin2005 - Gördüğüme Sevindim2009 - Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken2009 - Senin Adın Bile Geçmedi2010 - Kağıt Kesikleri2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Resimler Rengarenkler"2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Kanatlar"2013 - Bir Cihan KafesFİLM VE DİZİLERİ2022 - Üç Kız Kardeş (Nesrin) (TV Dizisi)2014 - 2015 - O Hayat Benim (Hasret) (TV Dizisi)2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)2012 - Gına (TV Dizisi)2012 - Göç Zamanı (Zehra) (TV Dizisi)2012 - Aşkın Halleri (Asiye) (TV Dizisi)2009 - Haneler (Kendisi) (TV Dizisi)2009 - Güldünya (Canan) (TV Dizisi)2006 - İki Aile (Eda Aydeniz/Karaman) (TV Dizisi)2005 - Organize İşler (Hilal) (Sinema Filmi)2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)2003 - Vizontele Tuuba (Reyhan ) (Sinema Filmi)2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Ayfer) (TV Dizisi)2000 - Zor Hedef (Bahar) (TV Dizisi)2000 - Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)2000 - Vizontele (Reyhan) (Sinema Filmi)1998 - Sıcak Saatler (Melek) (TV Dizisi)1995 - Mirasyediler (Ayla) (TV Dizisi)1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)