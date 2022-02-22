22 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Satılmalı Mı, Alınmalı Mı?

22 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle altın fiyatlarının artıp artamayacağı da merak edilenler arasında bulunuyor. Tahminler yürütülmeye çalışılırken bir yandan da altın alınmalı mı, satılmalı mı soruları hakkında araştırmalar yapılıyor. ABDD tarafından alınacak faiz kararı da altın fiyatlarında değişiklik yaşanmasına neden olabilir. FED faiz kararıyla ilgili detaylar da bu noktada büyük önem taşımaktadır.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.rçok kişi tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin ardından ABD tarafından alınacak faiz kararı ve daha birçok konu altın fiyatlarının dalgalı ilerlemesine neden oldu. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili tahminler yürütülmeye çalışırken uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. Altına yatırım yapanlar en iyi alım satım dönemi hakkında araştırmalara başladı. 22 Şubat altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 761,54SATIŞ: 789,36ALIŞ: 2.735,00SATIŞ: 2.789,00ALIŞ: 5.336,99SATIŞ: 5.440,84ALIŞ: 1.908,87 $SATIŞ: 1.909,15 $ALIŞ: 5.533,00SATIŞ: 5.616,00ALIŞ: 5.601,00SATIŞ: 5.682,00ALIŞ: 1.366,00SATIŞ: 1.389,00ALIŞ: 839,97SATIŞ: 840,11Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındaı sorusu yer alıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada 'Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı. Mart veya Nisan'da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum. Bankalara kafa tutan ”Müşteri benim, kralları ben koyarım” diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek. Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar! Dünyada kural koyucular şirketlere sadece “tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat” görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı. Sistem “para kontrolü ben de” diyor. Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan'da 'Anlatacaklar'. Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan'da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar “şirketler batıyor” diyecek. Batma yok, ayıklama var. Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek.' ifadelerini kullandı.