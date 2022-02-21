  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti! Donetsk merkezinde patlama sesleri

Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Reuters, Ukrayna'nın Donetsk merkezinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna krizinde ilişkin yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.

Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti! Donetsk merkezinde patlama sesleri
Ekleme: 21.02.2022 - 20:09 Güncelleme: 21.02.2022 - 20:14 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti! Donetsk merkezinde patlama sesleri
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna sınırında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre; Ukrayna'nın Donetsk merkezinde patlama sesleri duyuldu.

PUTİN: KARARIMI BUGÜN VERECEĞİM

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu. Putin, "Rusya sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyor. Somut bir tehdit ile karşı karşıyayız" dedi. Putin, "ABD'nin duruşunda değişiklik varsa ne olduğunu bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Putin yaptığı son açıklamada Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirdi. Putin'in açıklamasından kısa bir süre sonra Ukrayna, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

"RUSYA 'OLDUKÇA ŞİDDET İÇERİKLİ' BİR İŞAGLE HAZIRLANIYOR"

ABD tarafından Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup gönderdi. Mektupta Rusya'nın işgal sonrasında öldüreceği ve kamplara göndereceği isimleri şimdiden belirlediği ve listelediğine yer verildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!