Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti! Donetsk merkezinde patlama sesleri

Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Reuters, Ukrayna'nın Donetsk merkezinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna krizinde ilişkin yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna sınırında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre; Ukrayna'nın Donetsk merkezinde patlama sesleri duyuldu.Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu. Putin, "Rusya sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyor. Somut bir tehdit ile karşı karşıyayız" dedi. Putin, "ABD'nin duruşunda değişiklik varsa ne olduğunu bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.Putin yaptığı son açıklamada Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirdi. Putin'in açıklamasından kısa bir süre sonra Ukrayna, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.ABD tarafından Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup gönderdi. Mektupta Rusya'nın işgal sonrasında öldüreceği ve kamplara göndereceği isimleri şimdiden belirlediği ve listelediğine yer verildi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.