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Rusya öldüreceği Ukraynalıları listeledi! ABD'den dünyayı sarsan mektup!

ABD tarafından Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup gönderdi. Mektupta Rusya'nın işgal sonrasında öldüreceği ve kamplara göndereceği isimleri şimdiden belirlediği ve listelediğine yer verildi.

Rusya öldüreceği Ukraynalıları listeledi! ABD'den dünyayı sarsan mektup!
Ekleme: 21.02.2022 - 19:39 Güncelleme: 21.02.2022 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Rusya öldüreceği Ukraynalıları listeledi! ABD'den dünyayı sarsan mektup!
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Büyükelçi Bathsheba Nell Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup yazarak Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların listesini hazırladığını iddia etti.

MEKTUPTA RUSYA SUÇLANDI

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken ABD, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne gönderdiği mektupta Rusya'yı suçladı.

İŞGAL SONRASINA İLİŞKİN BİLGİLER VAR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Crocker imzasını taşıyan ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachalet'e hitaben yazılan mektupta, "ABD'nin elinde bir işgal sonrasında, insan hakları ihlallerinin ve suistimallerinin planlandığını gösteren bilgiler var." ifadesi yer aldı.

RUS EYLEMLERİNE KARŞI ÇIKANLAR HEDEF ALINACAK

Geçmişteki Rus operasyonlarında suikast, adam kaçırma, insanları zorla alıkoyma, haksız tutuklama ve işkenceler içeren eylemlerin olası Ukrayna işgalinde de söz konusu olacağını belirten Crocker, Rusların Ukrayna'da sürgündeki Rus ve Belaruslu muhalifleri, gazetecileri ve yolsuzlukla mücadele aktivistleri de dahil olmak üzere Rus eylemlerine karşı çıkanları hedef alacağını iddia etti.

ÖLDÜRÜLECEKLERİN LİSTESİ HAZIR

Dini azınlıklar ve LGBTQI+ gruplarına mensup kişilerin de hedef alınabileceğine işaret eden Crocker, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, Rus kuvvetlerinin bir askeri işgal sonrasında öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların kimliklerini tespit ettiği ve listelerini oluşturduğuna dair elimizde güvenilir bilgiler var. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin barışçıl protestoları dağıtmak veya sivil halktan gelen direnişe karşı koymak için büyük olasılıkla ölümcül tedbirler kullanacağına dair güvenilir bilgiler var."

BİR İNSANİ FELAKET OLACAK

Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Ukrayna'daki varlığı ve görevleri ışığında bu bilgileri önceden Komiserlikle paylaşmayı uygun bulduklarını belirtti ve Rusya'nın olası Ukrayna işgalinin ülkede büyük bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

PUTİN EKİBİNİ TOPLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.

Kremlin Sarayı'nda basına açık olarak yapılan toplantı, aynı anda Rus devlet kanallarından yayınlandı. Toplantı esnasında Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısı konusunda güvenlik konseyi üyelerinin hepsinin tek tek görüşünü aldı..
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