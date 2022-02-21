Putin kararını verdi! Ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıyacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi.Ayrıca Putin ulusa sesleniş konuşmasında bulunuyor. İşte Putin'in konuşmasından satır başları:"Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik. Ben yalnızca mevcut politik gerçekler üzerinden konuşuyorum. ne kadar faydalı olduklarının dışında konuşuyorum. Bu bir ulus inşasının bir parçası olmamalı. Ben kimseyi suçlamıyorum. Burada iç savaştan evvel çok kritik bir durum vardı.Rusya, Ukrayna'ya ait zırhlı silahlı araçlarıvurduğunu duyurdu. Saldırıda 5 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklama Rus ordusu yetkililerinden gelirken, Ukrayna'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Orada askeri araçlarımız ve askerimiz bulunmuyor" denildi.Ukrayna ise, havan topu saldırısı ile Rusya Federal Güvenlik kuvvetlerine bağlı sınır kontrol noktasını tarumar etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik konseyini olağanüstü olarak topladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Bu rutin bir toplantı değil.' dedi.Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yaşanan patlamalar ve kargaşa nedeniyle OHAL ilan edildi. Ukrayna'nın Donbas'ı işgal etmek için ordusunu görevlendirdiği iddia edilirken, Ukrayna bu iddiaları reddetti.Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasına ramak kala ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. ABD, Rusya'da terör saldırısı olabileceğini bildirdi, vatandaşlarını uyardı. Yine Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının savaş riski nedeniyle ülkeyi terk etmesi istendi