Putin kararını verdi! Ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıyacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirmişti. Gelen son dakika haberine göre Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Rusya'nın ayrılıkçıların yönetimini tanıyacağını açıkladı. Macron ve Scholz ise karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.
KARARNAME İMZALANACAĞININ BİLGİSİNİ VERDİ
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.
FRANSA VE ALMANYA'DAN KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.
SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMESİNE İZİN VERİLDİ
Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi.
Ayrıca Putin ulusa sesleniş konuşmasında bulunuyor. İşte Putin'in konuşmasından satır başları:
"Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik. Ben yalnızca mevcut politik gerçekler üzerinden konuşuyorum. ne kadar faydalı olduklarının dışında konuşuyorum. Bu bir ulus inşasının bir parçası olmamalı. Ben kimseyi suçlamıyorum. Burada iç savaştan evvel çok kritik bir durum vardı.
RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SON GELİŞMELER
Rusya, Ukrayna'ya ait zırhlı silahlı araçlarıvurduğunu duyurdu. Saldırıda 5 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklama Rus ordusu yetkililerinden gelirken, Ukrayna'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Orada askeri araçlarımız ve askerimiz bulunmuyor" denildi.
Ukrayna ise, havan topu saldırısı ile Rusya Federal Güvenlik kuvvetlerine bağlı sınır kontrol noktasını tarumar etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik konseyini olağanüstü olarak topladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Bu rutin bir toplantı değil.' dedi.
OHAL İLAN EDİLDİ
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yaşanan patlamalar ve kargaşa nedeniyle OHAL ilan edildi. Ukrayna'nın Donbas'ı işgal etmek için ordusunu görevlendirdiği iddia edilirken, Ukrayna bu iddiaları reddetti.
ABD VATANDAŞLARINI UYARDI
Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasına ramak kala ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. ABD, Rusya'da terör saldırısı olabileceğini bildirdi, vatandaşlarını uyardı. Yine Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının savaş riski nedeniyle ülkeyi terk etmesi istendi