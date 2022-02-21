Kılıçdaroğlu'nun İngilizlere yaranma çabası: İktidar olursak S-400'leri geri vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra merkezli Reuters haber ajansına bir mülakat verdi. CHP Lideri, S-400'ler ve Suriye konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin ulusal güvenliği için aldığı S-400'leri gereksiz bulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "S-400'leri kimin için kullanacağız?" dedi. CHP Lideri Suriye konusunda ise, Esad ile anlaşmaktan bahsetti, bu sözleri 'Çekilme adımı atılacak' olarak yorumlandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'e verdiği söyleşide S-400 hava savunma sistemi ve Suriye konusunda değerlendirmeler yaptı. Kılıçdaroğlu, S-400'lerin ne için alındığını bilmediğini ve gereksiz bulduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili sözleri de, iktidara gelmeleri halinde bölgeden ayrılma kararı alacakları şeklinde yorumlandı."S-400'LERİ KİMİN İÇİN KULLANACAĞIZ?"S-400'leri gereksiz bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "S-400'leri kimin için kullanacağız? Bu sorunun cevabını henüz alamadık. Büyük miktarda para ödendi." dedi.'SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİZ' MESAJICHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Esad ile anlaşacaklarını ve yüzde 100 garanti isteyeceklerini söyledi.Kılıçdaroğlu, "Gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girmeli ve Esad'dan yüzde 100 garanti alınmalı. Bu garanti, uluslararası anlaşmalara bağlanmalı: Esad mültecilere saldırmayacak, onların maddi ve can güvenlikleri korunacak." dedi.Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, iktidara gelmeleri durumunda 'Türkiye, Suriye'den çekilecek' şeklinde yorumlandı.