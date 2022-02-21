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Kabak Diyeti Nasıl Yapılır? Kabak Diyeti Püf Noktaları

Kabak diyeti yaza fit girmek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasına kabak diyeti nasıl yapılır sorusu yer almaktadır. Peki, Kabak diyeti nasıl yapılır? Kabak diyeti püf noktaları neler? Kabak diyeti zararlı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.02.2022 - 15:25 Güncelleme: 21.02.2022 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Kabak Diyeti Nasıl Yapılır? Kabak Diyeti Püf Noktaları
Kabak diyeti püf noktaları yaza fit girmek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kabak diyeti nasıl yapılır ve kabak diyeti listesi nedir soruları yer alıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla kışın aldığı kiloları geri vermek isteyenler en etkili yolu araştırmaya başladı. Özellikle diyet yaparken istikrarını sürdürmeyenler ve kısa yoldan belirli bir kol vermek isteyenler için kabak diyeti en sık önerilen diyet listeleri arasında bulunmaktadır. Kabak diyeti nasıl yapılır ve kabak diyeti püf noktaları nelerdir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Kabak Diyeti Nasıl Yapılır?


Kabak diyeti son zamanlarda en sık aratılan diyet listeleri arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kişi kabak diyeti nasıl yapılır ve kabak diyeti listesi nedir sorularına cevap aramaya başladı. Kabak sağlığa olan faydalarıyla uzmanlar tarafından önerilen besinlerdendir. İçinde bulunan potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, fosfor, demir sayesinde vücuda olumlu katkıda bulunurken zayıflamaya da yardımcı olur. İşte oldukça popüler hale gelen kabak diyeti listesi;

Sabah kahvaltısında; 2 tane haşlanmış yumurta, 5 tane siyah veya yeşil zeytin, 1 adet yağsız beyaz peynir,
- Öğlen; 1 kase yağsız yoğurt, rende edilen kabak yemeği,
- Ara öğün olarak; bitki çayı, 3 tane kuru kayısı veya hurma tüketilebilir.
- Akşam ise rendelenmiş kabak yemeği olarak rendelenmiş kabak yemeği ve bir kase yoğurt.


Kabak Diyeti Nasıl Yapılır? Kabak Diyeti Püf Noktaları

Kabak Diyeti Püf Noktaları Nelerdir?


Kabak diyeti püf noktaları arasında kabakları hazırlarken besin değerlerini kaybetmemesini sağlamak oldukça önemlidir. Tok tutan yapısıyla ve sağlıklı olması nedeniyle kabak uzmanlar tarafından da önerilen sebzeler arasında yer almaktadır. Kabak diyeti için kabakları rendeleyerek çok fazla öldürmeden tavada sotelemeniz tavsiye edilmektedir. Dilerseniz 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca çiğ bir şekilde rendeleyip salatayla da tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısında protein almak büyük önem taşır. Öğle ve akşam yemeklerinde kabak tüketerek 3 gün boyunca aynı şekilde beslenmeniz önce ödemlerinizin daha sonra ise yağlarınızın vücudunuzdan atılmasına yardımcı olacaktır.


Kabak Diyeti Nasıl Yapılır? Kabak Diyeti Püf Noktaları

Kabak Diyeti Zararlı Mı?


Kabak diyeti zararları genellikle uzun süre devam edildiğinde ortaya çıkar. Bu sebeple kabak diyetini 3 gün ile sınırlı tutmalısınız. Kabak diyeti uzun süreli yapıldığında vücudun gerekli vitamin ve mineralleri alamamasına neden olur. Bu sebeple 3 gün yapıldıktan sonra 1 hafta ara vermek en sağlıklı tercih olacaktır. Hızlı bir şekilde kilo vermek için ideal bir yol olsa da alanında uzman bir doktora danışmadan bu diyeti uygulamamanız önerilir. Kısa bir detoks programı olarak düşünürseniz kabak diyetinin herhangi bir yan etkisinin oluşmayacağı uzmanlar tarafından aktarılıyor. Doğru yapıldığı takdirde siz de 3 gün içerisinde vücudunuzdaki ödem ve yağların önemli bir çoğunluğundan kurtulabilirsiniz.



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