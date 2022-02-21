HDP'li Demirtaş'a kötü haber! 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası!

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 24 Arlaık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, verdiği kararda alt mahkemenin değerlendirmesinde hukuka aykırı herhangi bir durumun olmadığını belirtti.