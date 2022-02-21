HDP'li Demirtaş'a kötü haber! 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası!
HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 24 Arlaık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, verdiği kararda alt mahkemenin değerlendirmesinde hukuka aykırı herhangi bir durumun olmadığını belirtti.
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 24 Arlaık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, verdiği kararda alt mahkemenin değerlendirmesinde hukuka aykırı herhangi bir durumun olmadığını belirtti.