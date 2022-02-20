Yunanistan'da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Kayıp olan yolcularla ilgili flaş açıklama

Yunanistan'dan İtalya açıklarına doğru giderken sabah saatlerinde bir gemiden çıkan yangın, uluslararası alanda faciaya neden olmuştu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre gemide 241 yolcu ve 51 mürettebat bulunuyordu.'SONUNDA BAYRAĞIMIZI GÖRDÜK'Gemiden kurtarılan Türk yolcular Türkiye'ye getirildi. Yaşananlarla ilgili konuşan bir yolcu, 'Biz tır şoförleriyiz, Türkiye'den İtalya'ya gidiyorduk. Güverteye çıktığımızda her taraf duman içindeydi. Gemi yanmaya başladığında bizi indirmeye başladılar. Herkes birbirine kenetlenmişti. Ondan sonra askeri gemi geldi bizi onlara aktardılar. Atina Başkonsolosuğu'ndan Mustafa Bey geldi. Allah razı olsun ondan, çok yardımcı oldu. Pasaportu olmayanlar da geldi. Şu an bayrağımızı gördüğüm için çok mutluyuz.' sözlerine yer verdi.11 KİŞİ HALEN KAYIPYunan Denizcilik Bakanlığı yetkilisinin yaptığı bir son dakika açıklamasına göre, kayıp olan 1 kişinin daha bulunduğunu söyledi. Ancak kayıp diğer 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan kişiler arasında bir Türk de vardı. Bulunan kişinin kimliğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.KORFU ADASI'NA TAŞINDILARGemiden kurtarılan kişilerin çoğu Yunanistan'ın Korfu adasına taşınmıştı. Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, dün feribottan kurtarılıp adaya yerleştirilen Türk vatandaşları ziyaret etmiş ve gerekli tüm yardımların yapılacağını belirtmişti.'İNŞALLAH SAĞ SALİM KURTULUR'Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, 'Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur.' demişti.