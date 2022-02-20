Ünlü bankadan altın için flaş tahmin! 2022 sonu için rakam verildi

Altına talep güçleniyor. Dolar kuru son bir haftada yüzde 1.14 yükselerek 13.65 olmasına rağmen altının onsunun 1.898 dolara yükselmesi gram altının fiyatında yükselişi beraberinde getirdi. Bir haftada yüzde 4.4 değerlenen gram altın, son beş yılda yüzde 471 arttı. Gram altının son 10 yıldaki getirisi yüzde 754 ve 20 yıldaki getirisi yüzde 6.290 oldu.ASYA'DAN GÜÇLÜ TALEPGelişmelere baktığımızda Dünya Altın Konseyi verilerine göre Hindistan'da mücevher talebi geçen sene 611 tona ulaştı. Çin'de ise bu rakam yüzde 63 artarak 675 tona yükseldi.Altına dayalı yatırım fonları sekiz yılın en büyük çıkışını gerçekleştirmesine rağmen sadece bu iki ülkede 556 tonluk alımlar 2021'deki düşüşü dengeledi. Hindistan'da altın ithalatı geçen sene düğün ve kutlamaların yeniden başlamasıyla ikiye katlandı.ÜNLÜ BANKADAN FLAŞ TAHMİNÖte yandan Goldman Sachs stratejistleri 8 Şubat'ta, altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi performans gösterdiğini belirterek 2022 sonunda altın fiyatlarının 2.150 dolara ulaşacağını düşündüklerini söyledi.ALTINI AŞAN HİSSELERSon 20 yılda altın yüzde 6.290 çıkış gerçekleştirmesine rağmen borsada onu geçen şirketlerin de olduğunu not etmek gerekiyor. Son 20 yılda endekste ağırlığı en yüksek firmalardan Ereğli Demir Çelik yüzde 33.802, Ford Otosan yüzde 35.715 ve Şişe Cam yüzde 8.569 prim yaptı. Kârlı, büyüyen, temettü ödeyen şirketlerin hisselerinde uzun vadede yüksek getiriler gözleniyor.BİLANÇOLARDA BÜYÜME VE KÂRLILIKTA ÖNE ÇIKANLARŞirketlerin yıllık bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Yatırımcılarla paylaşılan bilançolar içerisinde aktif kârlılığı, net kâr marjı, özsermaye karlılığı, ihracat oranı yüzde 10'un üzerinde, net kârı 1 milyar TL'nin üzerinde, fiyat/kazanç oranı ise 10'un altında olan yedi borsa şirketi bulunuyor. Bu şirketler ağırlıklı olarak demir çelik, çimento ve cam şirketleri. Bunlar Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Şişe Cam, Türk Traktör, Aksa, Otokar ve Brisa.KÂRLI BİR YATIRIM PORTFÖYÜ OLUŞTURMAKYatırımcılar için karlı bir yatırım portföyü oluşturmak farklı risk seçeneklerini göz önünde bulundurmaktan geçiyor. Değişen koşullar karşısında esnek bir portföy olabilmesi enstrüman çeşitliliğini gerektiriyor. Veriler temkinli yatırımcıların uzun vadede dövizden çok altına yöneldiğini gösteriyor.Altının 10 ve 20 yıllık getirileri dolar kurunun üzerinde. ABD doları son 10 yılda yüzde 676 ve 20 yılda yüzde 908 kazandırdı. Gram altın ise son 10 yılda yüzde 754 ve son 20 yılda yüzde 6.290 kazandırdı.TAKİP LİSTESİNİ GÖZDEN GEÇİRME ZAMANIŞirketlerin yıl sonu bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Bu dönem yatırımcılar için hisse takip listelerini gözden geçirme zamanı. Liste gözden geçirilirken tercih edilen risk kategorisine göre farklı unsurlar öne çıkabilir.Yatırımcıların düşük riskle getirilerini artırabilmeleri için dikkat etmesi gerekenler:1- Şirketin kâr ve satışları büyümeli.2- Kârlılık sürdürülebilir olmalı.3- Esas faaliyet kârlılığı yükselmeli.4- Temettü ödeyen şirketler tercih edilmeli.5- Özvarlık kârlılığı, aktif kârlılığı, yatırım sermayesi getirisi yüksek olmalı.6- Yatırım yapmalı.7- Büyüme kriterleri ve değerleme oranları birlikte değerlendirilmeli.8- Aşırı borçlanmamalı.KAYIPLAR VE KAZANÇLARŞirketlerin gelişim seyirleriyle birlikte kayıplar ve kazançlar gözden geçirilmeli. Mali verilerindeki gelişmeler olumlu seyir izlemiyorsa gerekiyorsa hisse değişimine gidilmeli. Firmaların finansal yapılarındaki gelişmeler mutlaka fiyat performanslarına da yansıyacaktır.