Fenerbahçe Hatayspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Hatayspor Muhtemel İlk 11'leri
Fenerbahçe Hatayspor maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maç hangi kanalda soruları yer aldı. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hatayspor maç muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...
Hatayspor maçı futbolseverler taraıfndan ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel ilk 11’leri yer aldı. Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak mücadele için tahminler yürütülmeye başladı. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından maç ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Hatayspor Maçı Ne Zaman?
Fenerbahçe Hatayspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta sorularına cevap aramaya başladı. 20 Şubat yani bugün oynanacak karşılaşma akşam saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sprts kanalından kolaylıkla izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Hatayspor Muhtemel İlk 11’leri
Fenerbahçe Hatayspor muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Hatayspor muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer aldı. Sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe’de Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae isimli futbolcuların yer alamayacağı biliniyor. şte futbolseverler tarafından merak edilen kadro şu şekilde;
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, Valencia
HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Kaabi, Benzia, Kahrama, Diouf
20 Şubat Maç Takvimi
20 Şubat maç takvimi birçok futbolsever tarafından aratılıyor. Kendi takımlarının maçlarıyla birlikte diğer liglerde yer alan maçları da takip etmek isteyenle konu hakkında araştırmalara başladı. Süper Lig heyecanı devam ederken İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) liglerinde yer alacak karşılaşmalar da yakından takip ediliyor. İşte 20 Şubat maç takvimi;
14.30 Fiorentina-Atalanta S Sport Plus
15.00 Dundee United-Glasgow Rangers S Sport Plus
16.00 Alanyaspor-Trabzonspor beIN Sport 1
16.00 Fatih Karagümrük-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Espanyol-SevillaS por Smart
17.00 Leeds United-Manchester United S Sport
17.00V enezia-Genoa S Sport Plus
17.30 Bayern Münih-Greuther Fürth beIN Connect
18.00 Celtic-Dundee FC Bilyoner
18.15 Valencia-Barcelona Sport Smart
19.00 Fenerbahçe-Hataysporb eIN Sports 1
19.00 Ankaragücü-Bursaspor beIN Max 1
19.05 Bordeaux-Monaco beIN Connect
19.30 B.Dortmund-Monchengladbach beIN Connect
19.30 Wolverhampton-Leicester CityS Sport
20.00 Inter-SassuoloS Sport Plus
21.00S porting Lisbon-Estoril S Sport Plus
21.30 Hertha Berlin-Leipzigb eIN Connect
22.45 Udinese-Lazio S Sport Plus
22.45 Marsilya-Clermont beIN Connect
23.00 Athletic Bilbao-Real Sociedad Spor Smart
23.00 Moreirense-Porto S Sport Plus
23.45 Tondela-Braga Bilyoner
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