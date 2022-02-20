  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe Hatayspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Hatayspor Muhtemel İlk 11'leri

Fenerbahçe Hatayspor maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maç hangi kanalda soruları yer aldı. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hatayspor maç muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 20.02.2022 - 11:43 Güncelleme: 20.02.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Hatayspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Hatayspor Muhtemel İlk 11'leri
 Hatayspor maçı futbolseverler taraıfndan ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel ilk 11’leri yer aldı. Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak mücadele için tahminler yürütülmeye başladı. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından maç ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Hatayspor Maçı Ne Zaman?


Fenerbahçe Hatayspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta sorularına cevap aramaya başladı. 20 Şubat yani bugün oynanacak karşılaşma akşam saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sprts kanalından kolaylıkla izleyebilirsiniz.


Fenerbahçe Hatayspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Hatayspor Muhtemel İlk 11'leri

Fenerbahçe Hatayspor Muhtemel İlk 11’leri


Fenerbahçe Hatayspor muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Hatayspor muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer aldı. Sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe’de Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae isimli futbolcuların yer alamayacağı biliniyor. şte futbolseverler tarafından merak edilen kadro şu şekilde;

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, Valencia

HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Kaabi, Benzia, Kahrama, Diouf


Fenerbahçe Hatayspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Hatayspor Muhtemel İlk 11'leri

20 Şubat Maç Takvimi


20 Şubat maç takvimi birçok futbolsever tarafından aratılıyor. Kendi takımlarının maçlarıyla birlikte diğer liglerde yer alan maçları da takip etmek isteyenle konu hakkında araştırmalara başladı. Süper Lig heyecanı devam ederken İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) liglerinde yer alacak karşılaşmalar da yakından takip ediliyor. İşte 20 Şubat maç takvimi;

14.30 Fiorentina-Atalanta S Sport Plus

15.00 Dundee United-Glasgow Rangers S Sport Plus

16.00 Alanyaspor-Trabzonspor beIN Sport 1

16.00 Fatih Karagümrük-Sivasspor beIN Sports 2

16.00 Espanyol-SevillaS por Smart

17.00 Leeds United-Manchester United S Sport

17.00V enezia-Genoa S Sport Plus

17.30 Bayern Münih-Greuther Fürth beIN Connect

18.00 Celtic-Dundee FC Bilyoner

18.15 Valencia-Barcelona Sport Smart

19.00 Fenerbahçe-Hataysporb eIN Sports 1

19.00 Ankaragücü-Bursaspor beIN Max 1

19.05 Bordeaux-Monaco beIN Connect

19.30 B.Dortmund-Monchengladbach beIN Connect

19.30 Wolverhampton-Leicester CityS Sport

20.00 Inter-SassuoloS Sport Plus

21.00S porting Lisbon-Estoril S Sport Plus

21.30 Hertha Berlin-Leipzigb eIN Connect

22.45 Udinese-Lazio S Sport Plus

22.45 Marsilya-Clermont beIN Connect

23.00 Athletic Bilbao-Real Sociedad Spor Smart

23.00 Moreirense-Porto S Sport Plus

23.45 Tondela-Braga Bilyoner


Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!