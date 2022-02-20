Fenerbahçe Hatayspor maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Hatayspor maç hangi kanalda soruları yer aldı. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hatayspor maç muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Hatayspor Maçı Ne Zaman?



Fenerbahçe Hatayspor Muhtemel İlk 11’leri



20 Şubat Maç Takvimi



Hatayspor maçı futbolseverler taraıfndan ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer aldı. Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak mücadele için tahminler yürütülmeye başladı. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından maç ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Fenerbahçe Hatayspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlervesorularına cevap aramaya başladı. 20 Şubat yani bugün oynanacak karşılaşma akşam saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sprts kanalından kolaylıkla izleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Hatayspor muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer aldı. Sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe’de Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae isimli futbolcuların yer alamayacağı biliniyor. şte futbolseverler tarafından merak edilen kadro şu şekilde;FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, ValenciaHATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Kaabi, Benzia, Kahrama, Dioufbirçok futbolsever tarafından aratılıyor. Kendi takımlarının maçlarıyla birlikte diğer liglerde yer alan maçları da takip etmek isteyenle konu hakkında araştırmalara başladı. Süper Lig heyecanı devam ederken İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) liglerinde yer alacak karşılaşmalar da yakından takip ediliyor. İşte 20 Şubat maç takvimi;14.30 Fiorentina-Atalanta S Sport Plus15.00 Dundee United-Glasgow Rangers S Sport Plus16.00 Alanyaspor-Trabzonspor beIN Sport 116.00 Fatih Karagümrük-Sivasspor beIN Sports 216.00 Espanyol-SevillaS por Smart17.00 Leeds United-Manchester United S Sport17.00V enezia-Genoa S Sport Plus17.30 Bayern Münih-Greuther Fürth beIN Connect18.00 Celtic-Dundee FC Bilyoner18.15 Valencia-Barcelona Sport Smart19.00 Fenerbahçe-Hataysporb eIN Sports 119.00 Ankaragücü-Bursaspor beIN Max 119.05 Bordeaux-Monaco beIN Connect19.30 B.Dortmund-Monchengladbach beIN Connect19.30 Wolverhampton-Leicester CityS Sport20.00 Inter-SassuoloS Sport Plus21.00S porting Lisbon-Estoril S Sport Plus21.30 Hertha Berlin-Leipzigb eIN Connect22.45 Udinese-Lazio S Sport Plus22.45 Marsilya-Clermont beIN Connect23.00 Athletic Bilbao-Real Sociedad Spor Smart23.00 Moreirense-Porto S Sport Plus23.45 Tondela-Braga Bilyonervesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.