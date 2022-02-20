Atina, hukuksuzlukta ısrarcı! Gayrıaskeri statüdeki 23 adanın 21'i silahlandırıldı

Türkiye Birleşmiş Milletler'e(BM) sonuncusunu geçtiğimiz aylarda gönderdiği iki mektupta silahlandırılmış adaların statüsünün ihlal edildiğini bildirdi. Diplomatik ve askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu durum Türkiye tarafından uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulmaya devam edilecek. Yunanistan'ın deniz yetki alanları dışındaki her konuda olduğu gibi Ege adalarıyla ilgili sorunları da müzakere konusu olarak kabul etmemekte ısrarcı olduğunu belirten kaynaklar, Ankara'nın bu konunun takipçisi olmaya ve gündemde tutmaya devam edeceğini kaydediyor.BUNUN ADI ESASTAN İHLALLozan ve Paris Antlaşmaları ile Gayri Askerî Statüde kalmaları şartı ile Yunanistan'a devredilen Doğu Ege adalarının silahlandırılması ve asker faaliyet yürütmesi antlaşmaların 'esastan ihlali' olarak değerlendiriliyor. Uluslararası hukuka göre bu kavram ihlâle uğrayan tarafa anlaşmayı tartışmaya açma hakkı tanıyor. Öte yandan Atina, adaların silahsızlandırılmış statüsünü 1914'teki 6 Büyük Devlet Kararına ve 1932'deki adaları konu alan göre de ihlal ediyor. Türkiye ve Yunanistan'a nota ile bildirilen Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya; Ege adaları konusundaki ortak kararlarına göre Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Türkiye'ye iade edildi, Yunan işgalindeki diğer Ege adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanmamak şartıyla Yunanistan'a verilmişti.ATİNA'NIN İNKAR POLİTİKASI SÜRÜYOR60'lı yıllardan bu yana gayrıaskeri statüdeki 23 adanın 21'ini silahlandıran Yunanistan'ın attığı hukuksuz adımlar Ankara tarafından her platformda dile getirilmeye devam edecek. Diplomatik kaynaklari BM'ye gönderilen mektupta Yunanistan tarafından gerçekleştirilen ihlallerin bölge barışını etkilediğine vurgu yapıldığını ifade ediyor. Yunanistan da birçok alanda yaptığı üzere bu konuda da 'inkar politikasını' sürdürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandros Papaionnu da konuya ilişkin olarak 'Türk yetkililerin Ege adalarının statüsüne ilişkin son suçlamalarını tümüyle reddediyoruz' sözleriyle bu politikayı devam ettirdi.