Ülkede bir ilk oldu: Hidrojenle çalışıyor

East Japan Railway (JR East) firması, Toyota ve Hitachi iş birliğiyle ürettiği "Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk trenini" tanıttı.Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen trenin Mart'tan itibaren test sürüşlerine girmesi, 2030'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.Japon firma, "sıfır karbondioksit emisyonlu" yeni modeli, halihazırda kullandığı dizel taşıtların yerine kullanmayı planlıyor.Kamu yayıncısına göre JR East, üretilen prototipe yönelik gerekli kanuni muafiyetlerin sağlanması için çaba sarf edecek.