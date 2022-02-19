MSB 'Teröristlerin inlerini yok ediyoruz' diyerek duyurdu: Teröristler etkisiz...
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.