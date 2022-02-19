Fazıl Say'dan Kılıçdaroğlu'nu üzecek çıkış: Adayını açıkladı

Millet İttifakı'nın adaylık tartışmaları sürüyor. Adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıkıyor. Millet İttifakı'nın adaylık tartışmalarına müzisyen Fazıl Say da dahil oldu.SAY'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJSanat camiasından isimler siyasetin merkezinde olmaya devam ediyor. Bu kez Fazıl Say siyasi mesaj verdi. Say, 28 Şubat İttifakı'na aday önerdi. Tercihini İmamoğlu'ndan yana kullanan Say, Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı çekil mesajı gönderdi.İMAMOĞLU ADAY OLSUN DEDİ, PKK DESTEKÇİSİ HDP İLE YENİDEN DOST OLUN ÇAĞRISI YAPTISay ayrıca Millet İttifakı ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin dostluğa adım atması gerektiğini savundu.Sosyal medya açıklamada bulunan Say, ''Burada; her yazdığımızla binlerce linç yiyoruz. Bu memleketin iyiliği için on binlercesini de göze alabiliriz. Genç ülkenin anketleri belli, Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır. Millet İttifakı ile HDP ise dostluğa adım atmalıdır, diyalog ve uzlaşıyı aramalı, artık ellerini uzatmalıdır. ifadelerine yer verdi.