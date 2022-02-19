Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü ekibini aradı! Doğum gününde açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hazırlıklarını tamamlamak için çalışan ekibi ziyarete giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefonda konuştu ve ekibe seslendi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: '1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.'