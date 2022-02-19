Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü ekibini aradı! Doğum gününde açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde açılmaya hazırlanan 1915 Çanakkale Köprüsü yapım ekibini arayan Erdoğan mesajlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hazırlıklarını tamamlamak için çalışan ekibi ziyarete giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefonda konuştu ve ekibe seslendi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: '1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.'