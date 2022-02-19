Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı.'Rusya planlarını uygularsa savaşın sorumlusu olacak. Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama destek olmaya devam edeceğiz.' diyen Biden, 'Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığına inanıyorum. Ukrayna'ya işgal olursa Rusya'ya kapsamlı yaptırımları uygulayacağız. İşgal başlayana kadar diplomasi ortadan kalkamaz.' ifadelerini kullandı.