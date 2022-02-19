AK Partili ve MHP'li belediyeler su faturalarında indirime gitti

Gıdada yüzde 7 KDV indiriminin ardından, Başkan Erdoğan'ın 'Suda en az yüzde 7 indirim yapma' talimatı verdiği AK Partili belediyeler KDV'yi bu oranda indirmeye başladı.Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'li belediyelerden de ardı ardına suda indirim müjdeleri geldi. Konya Büyükşehir ve Nevşehir belediyeleri indirimi yüzde 14, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 10 olarak belirledi. Bir yıl önce yüzde 50 indirim yapan MHP'li Amasya Belediyesi, yüzde 8.3 daha indirim uygulayarak suyun ücretini 1 liraya düşürdü.Suda indirimi ilk duyuran belediye başkanı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarında yüzde 14'lük indirim yaptıklarını ifade etti. Ağrı'da AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, suda yüzde 30 indirim müjdesi verdi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, martta yüzde 7 daha indirim yapacaklarını ve toplam indirimin yüzde 14'e ulaşacağını söyledi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Toplam indirimimiz yüzde 10 oldu' dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdi. Bir yıl önce 2.20 lira olan su ücretini yüzde 50 indirerek 1.20 TL'ye düşüren MHP'li Amasya Belediyesi, yüzde 8.3 daha indirerek 1 lira olarak belirledi. Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 'En ucuz su Amasya'dadır. Ayrıca son 3 yıldır ramazan aylarında ve dini bayram günlerinde su ücreti almıyoruz. Kış döneminde de üniversite öğrencilerinin su faturalarını belediye olarak karşılıyoruz' dedi.Ocakta, bütün abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimlerine, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16.5 indirim yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de yüzde 8 KDV'yi, 14 Şubat itibarıyla yüzde 1 olarak uygulayacak. Mardin, Kocaeli, Trabzon, Denizli, Balıkesir, Erzurum, Düzce, Kütahya, Iğdır ve Elazığ'da da suya indirim uygulandı.AK Partili ve MHP'li belediyelerin ardı ardına suda indirim müjdeleri vermesi vatandaşları sevindirdi.Ömer Dede (Çiftçi): Belediyemiz, çiftçiler için yüzde 50'lik bir indirim kararı almıştı. Şimdi ise kent genelinde suyun KDV'si yüzde 1'e düşürüldü. Vatandaşa bir nebze olsun rahat nefes aldıracakMahmut Pişgin: İndirim kararı hem enflasyonu düşürür hem de vatandaşa rahat bir nefes aldırır.Yunus Kurt (Garson): Belediyemiz, Cumhurbaşkanımızın talimatını bir kat daha artırıp yüzde 14 gibi bir indirim yaptı. Mutluyuz. Olması gereken de buydu. Bu indirimle faturalar biraz daha düşük gelecek. İnsanımızın cebinde biraz daha parası kalacak.Göksel Poyrazpınar (İş merkezi bina görevlisi): Vatandaş olarak bu durum bizi mutlu etti. En azından bundan sonra faturalar biraz daha az gelecek. Bu da vatandaşın cebinde biraz daha para kalması anlamına geliyor.Süleyman Peker (Kuru temizlemeci): İşimiz gereği su tüketimi fazla oluyor. Bu indirim bizi oldukça memnun etti. Faturalarımız düşük gelecek. Cumhurbaşkanımızdan aynı indirim müjdesini elektrikte de bekliyoruz.Bircan Dolan (Ev hanımı): Su faturaları son aylarda yüksek geliyordu. Bu indirim biz ev kadınlarını da mutlu etti. Elektrik ve doğalgazda da indirim müjdesini bekliyorum.Eray Aslan (Esnaf): Zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, yüzde 7'lik bir KDV indirimi az da olsa katkı sağladı.Fikret Yıldırım (Sağlık personeli): KDV indirimi için devletimize çok teşekkür ederim. Vatandaş için çok iyi oldu. Sadece su değil elektrik ve doğalgaz için de geçerli olmasını isterim.Fevziye Bayrak (Ev hanımı): Cumhurbaşkanımızın yaptığı her şeyi onaylarım. KDV indirimi çok güzel oldu. Her zaman Cumhurbaşkanımın yanındayım ve destekçisiyim.Kenan Karagöl (Esnaf): Kahvehane işletiyoruz ve zor günler geçiriyoruz. Önce gıda sonra da suda yapılan vergi indirimleri bizi mutlu etti. Umarım aynı indirimleri elektrik faturalarında da görürüz.Mehmet Aybar (Esnaf): Kahvehane işlettiğimiz için su tüketimimiz fazla. Su faturaları bizi zor duruma sokuyordu. Şimdi faturalara da yansıyacak indirimden dolayı mutlu olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.