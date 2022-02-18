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Yunanistan'da 288 kişi yanan gemide mahsur kalmıştı! Aralarında Türkler de varmış...

Yunanistan sınırları içinde bulunan ve İtalya'ya gitmek için hareket eden gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcuların kurtarılması için bölgeye 3 romörkör ve 3 devriye botu gönderildi. Gemide 90 yolcu ve 21 mürettebatın olduğu bilinirken, gelen bir son dakika haberine göre gemide 24 Türk yolcusunun olduğu bildirildi.

Yunanistan'da 288 kişi yanan gemide mahsur kalmıştı! Aralarında Türkler de varmış...
Ekleme: 18.02.2022 - 15:03 Güncelleme: 18.02.2022 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da 288 kişi yanan gemide mahsur kalmıştı! Aralarında Türkler de varmış...
Bu sabah saatlerinde 290 yolcu ve 21 mürettebatı taşıyan İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yunanistan polisinin yaptığı bilgilendirmeden Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmek için yola çıkan Euroferry Olympia isimli gemiden yolcuları indirmek için üç römorkör ve üç devriye botu bölgeye gönderildi.

24 TÜRK VAR

Gemiyle ilgili gelen bir son dakika bilgisine göre ise gemide Türk yolcular da vardı. Yunan devlet televizyonu ERT muhabiri, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtti. Yapılan açıklamada gemideki Türk sayısının 24 olduğu ifade edildi.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'i Yunan vatandaşı. İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu, Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatıldı. Hafif yaralı üç kişi, Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DEVRİYE UÇUŞLARI YAPILIYOR

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirildi. Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait ATR42 model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

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