Sıla Şentürk'ü katleden cani Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detaylar ortaya çıktı!

Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili detaylara ulaşıldı. Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ile Sıla'nın annesi Asiye Şentürk ve halası Hayriye Ö. ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu.TANIŞMAYA GELDİ 'SAPIK' OLDUĞU FARK EDİLDİMekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi.Sıla ile yüz yüze görüşen Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı bu sırada Hüseyin Can'ın cep telefonunda Sıla'nın ailesinin uygunsuz fotoğraflar görmesi üzerine Hüseyin Can'ı şikayet ettikleri belirlendi.Sıla ile zanlının Trabzon'a kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalanan Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Mart ayında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.ZANLI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞHüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.SILA'NIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞSıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.SILA SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞSıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda Savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi.ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞHüseyin Can Gökçek'in geçen Ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan birgün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a iline geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in 'şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz' dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi.Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.AİLE BAKANLIĞI: EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN MÜDAHİL OLACAĞIZ'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır' açıklamasında bulundu.Bakanlığın açıklamasında, 2020 yılında staj için kurulan WhatsApp grubunda tanışan Sıla Şentürk ve Hüseyin Can Göçek'ın aralarında duygusal yakınlık geliştiği ifade edilerek, '22 Mart 2021 tarihinde bu ilişkinin Sıla Şentürk'ün ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle Sıla Şentürk, ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır.' denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:'Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. İkisi polis tarafından yakalanmıştır. 25 Mart 2021'de kız çocuğu hakkında acil koruma kararı alınmış ve bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte Hüseyin Can Göçek de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır. Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk'ün şikayetini geri çekmesi üzerine sanık tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Sıla, 16 Kasım 2021'de savcılık kararıyla ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır. 7 Aralık'ta ailesinin yanına dönmüştür. 20 Ocak 2022'de yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır.'