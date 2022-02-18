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Mustafa İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması: Camiye çevrilmesi Kur'an'a aykırı

Daha önce Ayasofya için "Bir gün gelir İnşallah özgürlüğüne kavuşur. Ayasofya'nın müze olmasının hesabı sorulur" şeklinde açıklamaları bulunan şaibeli ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu, DW Türkçe'de Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamada Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söyledi.

Mustafa İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması: Camiye çevrilmesi Kur'an'a aykırı
Ekleme: 18.02.2022 - 12:07 Güncelleme: 18.02.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Mustafa İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması: Camiye çevrilmesi Kur'an'a aykırı
Şaibeli ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Alman medya kuruluşu DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ve fetih kavramıyla ilgili tartışmalı sözlere imza attı.

FETİH HAZIMSIZLIĞI: 'KUR'AN'IN KABUL ETMEDİĞİ BİR EYLEM'
Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyen İslamoğlu, 'Kur'an'ın kabul etmediği bir eylemdir.' dedi.

SKANDAL SÖZLER: 'KILIÇLA HUTBEYE ÇIKMALAR BUNLAR FETİH FALAN DEĞİL'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nin hutbesine kılıçla çıkmasına değinen İslamoğlu, 'Bugün Fetih Suresi'ni okuyorlar İstanbul'un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla kılıçla hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir. İki insan yüreğinin buluşmasıdır.' ifadelerini kullandı.

Mustafa İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması: Camiye çevrilmesi Kur'an'a aykırı

Mustafa İslamoğlu'nun konuyla ilgili tartışmalı ifadeleri şu şekilde:
'Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir. Kur'an'ın kabul etmediği bir eylemdir. Fetih nedir oradan girmemiz lazım. Fetih diye bir sure var Kur'an'da. Bu sure Mekke'nin fethinde inmedi, Bedir zaferinde inmedi, diğer fetihlerde inmedi. Bu sure, Allah'ın Resulü'nün Hudeybiye Barış anlaşması yani müşriklerle yapılan barış anlaşması üzerine inen surenin adı Fetih Suresi'dir. Bugün Fetih Suresi'ni okuyorlar İstanbul'un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla kılıçla hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir. İki insan yüreğinin buluşmasıdır.'

BÖYLE ÇARK GÖRÜLMEDİ!
Mustafa İslamoğlu'nun tartışmalı sözleri, Ayasofya hakkında daha önce yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. İslamoğlu, daha önceki yıllarda Ayasofya için 'Bir gün gelir İnşallah özgürlüğüne kavuşur. Ayasofya'nın müze olmasının hesabı sorulur' şeklinde açıklamalar yapmıştı.

İslamoğlu'nun zamana göre keyfi ve siyasi açıklamalar yapması tepki çekti.
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