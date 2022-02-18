Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme! Suikastçının ifadesi ortaya çıktı

Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, 'Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu' söylediğini kaydetti.Bu kişinin, kendisinden Portakal Çiçeği Sokağı'nda keşif yapmasını ve bir başka üst rütbede bir isim ile gerekli koordinasyonu sağlamasını istediğini belirtti.'HURDA TAŞIYICI ARAÇLA...'Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu bölgede hurdacı kılığında keşif çalışması yaptığını belirten Bozkır, 'Üzerime eski kıyafetler giydim. Bir hurdacıya giderek hurda taşıyıcı bir araç aldım. Arızalı bir şofbeni aracın içine koydum. Daha sonra Portakal Çiçeği Sokağı'na gittim. Gündüz vaktiydi. Yavaşça çıkıp çevreyi rahat kontrol edebilmek için Mesnevi Sokak'tan Portakal Çiçeği Sokağı'na doğru yokuş yukarı çıktım. Tespitleri not alıp rapor haline getirdim. Raporu da emri veren kişiye teslim ettim' dedi. Bozkır, 'Suikastı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak tetikçiyi olay yerine götürdüğünü ve cinayet sonrasında da arabayla alıp evine bıraktığını' iddia etti.Bozkır, keşif görevi kapsamında Portakal Çiçeği Sokağı'nın yaya ve araç trafiği, kameralar ve güvenlik noktalarını belirlemeye çalıştığını ifade ederek, daha sonra eve giderek tespit ettiği hususları rapor haline getirdiğini ve bu raporu da kendisine emri veren isme sunduğunu söyledi.İsmin hazırladığı raporu koordinasyon için temasa geçmesini söylediği diğer isme götürmesi emrini verdiğini anlatan Bozkır, raporu daha sonra bu kişiye teslim ettiğini söyledi.Bozkır, suikast günü mesai sonrasında cep telefonunu kapattığını ve evde bıraktığını kaydederek, daha önce satın aldığı bir telefona kendisine verilen operasyonel hattı taktığını söyledi.'5-10 DAKİKA SONRA SİLAH SESİ DUYDUM'Bir süre sonra, tetikçi olduğunu iddia ettiği kişinin bu hattan kendisini aradığını söyleyen Bozkır, 'Bana kendisini evinin bulunduğu yerden almamı söyledi. Mesai bitmeden önce bir arkadaştan arabasını almıştım. Tetikçiyi söylediği yerden bu arabayla aldım. Evin yakınındaki boş arazide indirdim. 'Beni Portakal Çiçeği sokaktan alırsın' dedi. Sokağa çıkan ara sokaklardan birinde beklemeye başladım. 5-10 dakika sonra silah sesi duydum. Sokağa girerek tetikçiyi aldım ve evine bıraktım' ifadesini kullandı.'GERÇEK DEĞİLDİ'Gökhan Nuri Bozkır, daha sonra telefonu imha ettiğini belirterek, olayda kullanılan silahın Mogan Gölü'ne atıldığına ilişkin daha önce çizdiği kroki için de 'İnandırıcı olması için çizdim. Ancak bu kroki gerçek değildi' diye konuştu. Bozkır, 'Silahın nerde olduğunu bilmiyorum. Bu olay yanlıştı. Bildiklerimi anlatım. Pişmanım.' dedi.