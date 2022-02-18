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Evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan 'Ali Dede'den haber var...

Evinde sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada çıkan yangında evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan Ali Meşe, oğlunun yanında yaşamını sürdürüyor.

Ekleme: 18.02.2022 - 14:06 Güncelleme: 18.02.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan 'Ali Dede'den haber var...Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan Ali Meşe (87), 17 Ocak 2018'de evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istemiş, alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Meşe, ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında kedisinin kurtulmasıyla teselli bulmuştu. Meşe'nin söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri derinden etkilemişti.

Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

Meşe, daha sonra Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen, içi Valilik desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından döşenen eve taşınmıştı.

Evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan 'Ali Dede'den haber var...

Kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Ali Dede, Bolu kent merkezinde ikamet eden oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşıyor.

Kedileri köyünde kalan Ali Dede, kendisini ziyarete gelen komşularının kedilerini ve sokaktaki kedileri severek özlem gideriyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle evden dışarıya çıkamayan, çocukları ve torunlarıyla zaman geçiren Meşe'yi oğlu Ahmet Meşe zaman zaman köyüne götürmeyi ihmal etmiyor.

Evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan 'Ali Dede'den haber var...

'BABAM KEDİLERİ ÇOK SEVER'

Ali Meşe, evde canının çok sıkıldığını, dışarıya çıkmak istediğini söyleyerek, evde oturarak, uyuyarak ve kedisiyle zaman geçirdiğini, karların erimesini beklediğini, karların erimesiyle dışarı çıkmak istediğini anlattı.

Babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Meşe de çıkan yangından sonra babasının yeni eve gittiğini, yeni evi çok beğendiğini, havaların soğuk olması nedeniyle babasının kendisiyle yaşadığını kaydetti.

Evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan 'Ali Dede'den haber var...

Meşe, kar yağmadan önce babasının dışarıya çıktığını belirterek, 'Yollarda kar olduğu için babam dışarıya çıkmıyor.

Kar yağmadan önce markete giderek alışveriş yapabiliyor, torunları için şekerler alıyordu.

Şimdi ise evde zaman geçiriyor. Babam kedileri çok sever. Kucağına aldığı zaman öper, koklar.' dedi.
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