Yasa dışı yardım kampanyasına Fatih Kaymakamlığı son noktayı koydu: İBB toplanan paraları bağışçılara iade etmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 2020 yılında herhangi bir yasal izin almadan başlattığı 'Birlikte Başaracağız' adı altında yardım kampanyasına denetimler sırasında hukuki bir dayanağı olmadan başlattığı tespit edilmesi üzerine 5 Ağustos 2020'de kampanya için açılan 6 ayrı hesaba bloke konuldu. 30 Mart - 18 Haziran 2020 tarihleri arasında 6 farklı bankada toplanan yardım paralarının bulunduğu hesaplar, İstanbul Valiliği'nden de yardım kampanyasına ilişkin herhangi bir izin alınmadığının tespiti üzerine İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla donduruldu. İBB, hesaplarının dondurulmasını yargıya taşıdı.İBB yönetimimi, yargı sonucu beklenmenden Fatih Kaymakamı Kaan Peker imzasıyla İBB'ye resmi bir yazı gönderilerek toplanan paranın İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarıldığını kamuoyuna sundu.İBB'nin açıklamasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Fatih kaymakamlığı ise İBB'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, banka hesaplarına bloke konulmadan toplanan paraların bağışçılara iadesinin istendiğini ancak İBB'nin bağışçılara para iadesinde bulunmadığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Birlikte Başaracağız' adı altında 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olarak, 30 Mart 2020-18 Haziran 2020 tarihleri arasında, çeşitli bankalarda, Türk Lirası ve döviz hesapları açmak suretiyle, yasal prosedürler tamamlanmadan yardım toplandığı, İstanbul Valiliği tarafından yapılan denetim sonucunda tespit edilmiştir. Denetim raporu neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, yasal prosedürleri tamamlanmadan toplanan bu yardımların bağışçılarına iadesi istenilmiş, ancak verilen süre içerisinde bu talebin karşılanmadığı anlaşılmıştır. Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmaması ve devamında toplanan yardımların bağışçılarına iadesinin de sağlanmaması sebebiyle, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, izinsiz toplanan 6 milyon 212 bin 511,14 TL ile 100 İsviçre Frangı ve 40 Euro yardım miktarının kamuya geçirilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir' denildi.İBB'nin para iadesini yapmadığının tespiti üzerine toplanan paranın kamuya geçmesine karar verilmesinin ardından İBB yönetimi tarafından İstanbul İdare Mahkemelerine 8 farklı dava açıldığı ifade eden Fatih Kaymakamlığı konuya ilişkin açılan davaların sekizinin de reddedildiği belirterek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:Bu kararlar aleyhine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul İdare Mahkemelerinde açılan;*İstanbul 8. İdare Mah. 2021/1388 E.*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1360 E.*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1361 E.*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1362 E.*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1359 E.*İstanbul 10. İdare Mah. 2021/1232 E.*İstanbul 13. İdare Mah. 2021/1345 E.*İstanbul 4. İdare Mah. 2021/1367 Esas sayılı8 davanın tümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir. Mahkemenin ret kararına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Toplanan yardım paralarına bakanlık ve dolayısıyla hükümet tarafından el konulduğu' şeklinde yanlış ve taraflı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, bu doğrultuda farklı mecralarda paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.'Kaymakamlık, kurumların da tabi olduğu hukuk kuralları ve yasal düzenlemelerinin olduğu açıklamasında, 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, kişilerin olduğu gibi kurumların da tabi olduğu hukuk kuralları ve yasal düzenlemeler mevcuttur. Özellikle idari iş ve işlemlerde bu kurallara uyulması zorunlu olup hiçbir kurum bundan istisna değildir. Ülkemizde organize edilen tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kanuna uygun şekilde yapılan yardım faaliyetlerinin önünde herhangi bir engel olmayıp, kanuna aykırı, izinsiz yardım faaliyetlerine ise müsaade edilmeyecektir. Yardım toplamayla ilgili usul ve esaslara uymayan, bunun neticesinde verilen kararlara da uymayı reddeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, meseleyi bağlamından çıkaran tutum ve açıklamaları, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır ve kabul edilebilir değildir' diyerek açıklamasını sonlandırdı.