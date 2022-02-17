Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor: Şubat 2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman saat kaçta: Faiz kararı ne olacak?

Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olan, Şubat 2022 Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Yılın ikinci faiz toplantısı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek.Merkez Bankası, PPK toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanarak faiz kararı için açıklamada bulunacak. Faiz toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararı duyurusuyla beraber faiz karar metnini açıklayacak.Faiz karar metnindeki ifadeler gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajları barındıracak. Ekonomistler 2022 yılının ilk faiz toplantısı olması nedeniyle faiz karar metnindeki ifadelerin önemine dikkat çekti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.Merkez Bankası toplam döviz rezervleri 4 Şubat haftasında 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara yükseldi.Son açıklanan verilere göre Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.AA Finans'ın gerçekleştirdiği PPK toplantısına yönelik piyasa faiz kararı beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Merkez Bankası faiz toplantısı için beklenti anketine katılan ekonomist ve analistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin etti.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.