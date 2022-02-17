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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal CHP'den kopuşların sinyalini verdi: Önemli isimler...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal CHP'den yaşanacak kopuşlara ilişkin sinyaller verdi. Aksakal, "Önümüzdeki dönemde belki geçmiş dönemde çok etkili noktalarda bulunan siyasetçilerin de DSP’ye katılımları söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal CHP'den kopuşların sinyalini verdi: Önemli isimler...
Ekleme: 17.02.2022 - 09:24 Güncelleme: 17.02.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal CHP'den kopuşların sinyalini verdi: Önemli isimler...
Bir televizyon programına katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Aksakal CHP'den yaşanacak kopuşlara ilişkin sinyaller verdi. 'Önümüzdeki dönemde belki geçmiş dönemde çok etkili noktalarda bulunan siyasetçilerin de DSP'ye katılımları söz konusu olabilir.' ifadelerini kullandı.

'Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi CHP ve DSP'den ayrılan isimlerle yeni bir ittifak olabilir mi?' sorusuna yanıt veren Aksakal, 'Yeni bir ittifak oluşabilir. DSP her zaman siyasette yaptığı öncülüğü önderliği yapabilir. Bunları konuşmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. 1 yıl çok büyük bir zaman. Dolayısıyla önümüzdeki 1 yıl içerisinde seçim tarihine kadar biz kendimizi vatandaşa anlatabildiğimiz kadar anlatacağız. Kim doğru yapıyorsa doğru yanlış yapıyorsa yanlış diyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Aksakak şunları söyledi:
'Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi isimlerle ittifak görüşmesi gibi bir görüşmemiz olmadı. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi isimlerle ittifak görüşmesi gibi bir görüşmemiz olmadı. Ancak siyasi partiler olarak görüşmelerimiz sürüyor. Tabii ki ülkenin konularına kafa da yoruyoruz ama gelin bir ittifak kuralım konusu başlamış değil. Ama bu önümüzdeki süreçte de başlamayacak anlamı taşımamalı. DSP gelenekleri ve özgün ağırlığı olan toplum tarafından bilinen bir parti. DSP böyle bir hadise içinde öncülük yapabilir.'
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