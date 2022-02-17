Ankara Tren Garı dosyasına MASAK raporu girdi! 'Bahis sitelerindeki odalarla iletişime geçtiler'

Ankara Tren Garı'nda meydana gelen bombalı saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Erman Ekinci ve diğer firari 16 sanığın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli şekilde kasten öldürme', 'Resmî belgede sahtecilik', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarıyla yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.Duruşmada beyanda bulunan katılan avukatları, sanıklardan Nusret Yılmaz'ın 10 Ekim katliamından haberdar olduğunu ve sanık hakkında örgüt yöneticiliğinden de iddianame hazırlanmasını talep etti.Avukatlar kumara ve şans oyunlarına karşı olan sanıkların kendi aralarında sohbet etmek için bahis sitelerinde oda kurup bu şekilde iletişime geçtiğini söyleyerek söz konusu bilginin şans oyunu sitesinden temin edilerek dosyaya eklendiğini kaydetti.Avukat Senem Doğanoğlu, MASAK raporunun ve eklerinin dosyaya eklendiğini ifade ederek, 'DAEŞ'in tüm mühimmat sevkiyatını ve ne yaptığını anlatan bir rapor geldi. MASAK raporunu teyit eden bilgiler var. Kasım Güler'in dijitallerinde ortaya çıkan bir kısım belge MASAK'ı teyit etmekte. 96 kişinin listelendiği bir excel listesi var. Burada bir maaş listesi var.MASAK raporu da Irak'ta esir ve şehit ailelerine gelir toplamakla yükümlü olan birinden bahsediliyor. Yine Kasım Güler'in ifadesinde vardı gömülü silahlara ilişkin yüksek miktarda silahların gömülü olduğuna dair liste gelmiş durumda. El Hol ve Roj kampında bulundan 'esir ve şehit' yakınlarına toplanan paralara dair bilgiler var. Hala faal olan bir örgütün çerçevesini çiziyor. MASAK raporu başka ülkelere giden paraların da Türkiye'den geçtiğini gösteriyor. Öylesine büyük bir finanslar ağın tam ortasında ve 2015'ten beri devam ediyor' diye konuştu.