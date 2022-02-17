Adalet Bakanlığı 'Acil' kodu ile harekete geçti: Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!
Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddete cezaları artıran bir düzenleme hazırlıyor. Acil olarak hazırlanan yargı paketinin mart ayında TBMM'ye getirilmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, göreve gelir gelmez kadına karşı şiddetle mücadeleye ağırlık verileceğini ifade etmişti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına karşı şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılması için çalışma yürüteceklerini, bu konuya öncelik vereceklerini altını çizerek aktarmıştı.
Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddetle mücadelede cezaların artırılması için harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre; kadına şiddet uygulayan zanlılara iyi hal indirimi kaldırılacak.
Yine kadına karşı şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak. Bu konuda 'Acil' kodu ile çalışmalar başlatıldı. Hızla tamamlanacak çalışma mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.